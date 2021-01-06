Ahmet Ağaoğlu: 1-2 oyuncuyla daha görüşüyoruz

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, karşılaşma sonrasında konuştu.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"1-2 OYUNCUYLA DAHA GÖRÜŞÜYORUZ"

"Hocanın talepleri doğrultusunda, belirlemiş olduğu isimler var ve biz onlarla görüşüyoruz. Berat, hocanın belirlediği direkt isimlerden biriydi. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama netice itibarıyla dün akşam anlaştık. 1-2 oyuncuyla daha temas halindeyiz. İsimlere takılıp kalınması bize çok zarar veriyor, bu konuda çok hassas olmak lazım. İsimleri öne attığınızda bizim işimizi çok zora sokuyorsunuz."

"BAZEN AYAĞINIZ TAŞA TAKILABİLİR"

"Bu işler bir süreçtir. İnsanlar direkt irtifa kazanmayı bekliyorsa... Geçen senenin Liverpool'u mesela. Herkes kendi takımından sorumludur. Birdenbire karaları bağlamak çok doğru değil. Bugün inişli çıkışlı takımlar var. Geçen senenin ilk 3'üne bakın. Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor. Geçen sene Fenerbahçe uzaklarda bir yerdeydi. Geçen senenin performansına bakın, Sivas gerilerde, Başakşehir gerilerde. Bu normaldir, bazen ayağınız taşa takılabilir."

