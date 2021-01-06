SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ahmet Ağaoğlu: 1-2 oyuncuyla daha görüşüyoruz

Ahmet Ağaoğlu: 1-2 oyuncuyla daha görüşüyoruz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.01.2021 18:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: 1-2 oyuncuyla daha görüşüyoruz

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, karşılaşma sonrasında konuştu.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"1-2 OYUNCUYLA DAHA GÖRÜŞÜYORUZ"

"Hocanın talepleri doğrultusunda, belirlemiş olduğu isimler var ve biz onlarla görüşüyoruz. Berat, hocanın belirlediği direkt isimlerden biriydi. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama netice itibarıyla dün akşam anlaştık. 1-2 oyuncuyla daha temas halindeyiz. İsimlere takılıp kalınması bize çok zarar veriyor, bu konuda çok hassas olmak lazım. İsimleri öne attığınızda bizim işimizi çok zora sokuyorsunuz."

"BAZEN AYAĞINIZ TAŞA TAKILABİLİR"

"Bu işler bir süreçtir. İnsanlar direkt irtifa kazanmayı bekliyorsa... Geçen senenin Liverpool'u mesela. Herkes kendi takımından sorumludur. Birdenbire karaları bağlamak çok doğru değil. Bugün inişli çıkışlı takımlar var. Geçen senenin ilk 3'üne bakın. Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor. Geçen sene Fenerbahçe uzaklarda bir yerdeydi. Geçen senenin performansına bakın, Sivas gerilerde, Başakşehir gerilerde. Bu normaldir, bazen ayağınız taşa takılabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021
Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021
Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Fenerbahçe transferde sona geldi
Fenerbahçe transferde sona geldi
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Eski G.Saraylı kaleci trafik kazası geçirdi
Eski G.Saraylı kaleci trafik kazası geçirdi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Okuyucu Yorumları 1 yorum
muharrem usta vol.2.trabzonsporlular yaptığın hareketlerle değerlendiriliyor,aziz yıldırım bir işlere girdi tüm fenerlilerin adı şikeci kaldı,gs da bir iki oyuncu bir yerlere gitti,gs lıların adı fetöcü kaldı,bunu anlamaktan yoksunsun.şu verdiğin zarar hırsından değil,egondan da değil,zekandan.biz de sizin kadar zekiyiz he mi,zeki insan kendini zeki olarak tanımlamaz,ona göre kendisi normaldir,diğerleri ona çok aptal görünür.bu arada eleştirenler de senin gibi insanlar,eleştirilecek yerde eleştirmediler şimdi neresi denk gelirse oradan vuruyorlar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz
Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz
Caleb Ekuban: Daha da fazla atabilirdim!
Caleb Ekuban: Daha da fazla atabilirdim!
Ahmet Ağaoğlu: 1-2 oyuncuyla daha görüşüyoruz
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi!
ÖZET | Trabzonspor - Göztepe: 1-0
Trabzonspor yine kazandı!
Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
Karagümrük, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad transferini açıkladı!
Transfer resmen açıklandı! TFF'ye bildirildi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.