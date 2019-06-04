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Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı satmayacağız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birçok dev kulübün radarında olan genç futbolcuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'le ilgili konuştu. Lille ve Manchester United'ın adının anıldığı futbolcuları satmak istemediklerini dile getiren Ağaoğlu, transfer teklifi aldıklarını da doğruladı.

Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı satmayacağız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programına bağlanarak transfer açıklaması yaptı ve Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri aldıklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Açık söyleyeyim Abdülkadir ve Yusuf'a gelen teklifler var ama biz iki oyuncumuzu da kadroda tutmak istiyoruz. Karar verdik bu konuda, kadromuzu bozmayı düşünmüyoruz. Bu kadroya takviye yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Bordo mavililerin başkanı kısa bir süre önce Yusuf ile Abdülkadir'i Lille ve Manchester United'ın canlı izlediğini ifade etmişti.

22 yaşındaki Yusuf Yazıcı bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkarken 4 gol atıp 2 asist yaptı. 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür ise 29 maçta 5 gol ve 9 asistle oynadı.

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Trabzonspor Abdülkadir Ömür Yusuf Yazıcı ahmet ağaoğlu

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