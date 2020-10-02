Ahmet Ağaoğlu: "Bir forvetle anlaşmak üzereyiz"

Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.
"Ben bir şey demeyeceğim. Dediğimde 75 gün, 175 gün, 375 gün, çok ciddi boyutlarda para cezası... Hakem yorumcuları var, MHK var en iyi şekilde yorumlaması gereken. Onların yorumlayacağı şeyler, herkesin dile getirmesi lazım.Bir forvetle anlaşmak üzereyiz. 36 saat içinde bir de stoperi kadromuza katacağız.36 saat içinde bir stoper gelecek, bir forvetle de anlaşmak üzereyiz. 36 saat sonra kimin geldiğini, kimin gittiğini herkes görecek."
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