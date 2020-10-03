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Ahmet Ağaoğlu: Biz bu işin peşini bırakmayacağız, sözde kalmayacak

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.10.2020 17:22 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına giderek Başkan Nihat Özdemir ile görüşmek istedi. Ağaoğlu TFF Hasan Doğan Tesisleri önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak rahatsız oldukları konuları dile getirdi.

Ahmet Ağaoğlu: Biz bu işin peşini bırakmayacağız, sözde kalmayacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem kararlarını eleştirerek MHK sisteminin kökünden değişmesi gerektiğini ve bu işi UEFA, FIFA ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceklerini ifade etti.

Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri şöyle oldu:

"Nihat Başkan'la görüşemedik. Maçtan sonra birkaç defa aradım, telefonları kapalıydı. 2-3 yönetim kurulu üyesine ulaştım, onlar ifade etti. Trabzon'daydım ben, arkadaşlarım da G.Antep'teydi. Yarın saat 14.00'te kendisiyle görüşeceğimizi iletmelerini söylemiştim. Sabah saat 10'a kadar TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey'le görüştük. Kendisi de "Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum" diye ifade ettiler. Başka bir gün olmaz mı gibi bir soru yöneltti Kadir Bey. Ben de "Başka bir gün olmaz, o gün bugün" diye yanıtladım ve biz buraya başkan yardımcımız ile asbaşkanımızla birlikte geldik. Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahtsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik. Çünkü artık bugün, o gün. Bir yerde bu işe nokta konulacaksa noktanın konulacağı gün. Ben burada ifade edeceğim şeyleri Nihat Özdemir'e de ifade etmek isterdim. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadığı için her ne kadar PFDK'nın Disiplin Talimatı'na giriyorsa da burada sizin aracılığınızla kendilerine ulaştıracağız neler söylemek istediğimizi.

FIRAT AYDINUS'UN BİR SENEDE YÖNETTİĞİ 3 MAÇ 7 PUANIMIZA MAL OLDU

Dünkü maçla başlayalım. Dünkü maçın hakemi Fırat Aydınus. Bir sene içerisinde yanılmıyorsan yine Ekim ayındaydı, Göztepe maçımız esnasında... Yine Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'in yönettiği bir maçtı. O maçta uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı. Ben bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğim zaman Nihat Özdemir bana aynen şunu söyledi:

"Konuyu araştırdım, Fırat'ın burada herhangi bir suçu yok. Hata Koray Gençerler'de. Kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım. Bunu bana salı günü kullandı. Aradan 2 saat geçtikten, haftanın hakemleri açıklandıktan sonra Sivas maçına Koray Gençerler'in VAR olarak atandığını gördüm. Ben de Nihat Özdemir'e, "2 saatlik ceza çok uzun bir cezaymış sayın başkanım" dedim. Yine Fırat Aydınus'un yönettiği bir maç vardı. Nwakaeme'ye yapılan, uzaydan dahi görülen bir penaltıyı Aydınus'un es geçmesi, görmemesi, görememesi ve her ne hikmetse VAR'ın da hiçbir müdahalede bulunamaması, verilmeyen bir penaltı, kaybolan 2 puan vardı. Fırat Aydınus'un bir senede yönettiği 3 maç 7 puanımıza mal oldu. TFF , MHK'yı kontrol edemiyor. Daha da acısı MHK altındaki hakemleri kontrol edemiyor. 2 senede 4 MHK değiştirdiler. Neredeyse yoldan geçeni buraya çağıracaklar. TFF kurullarının yapısı ve oluşumu gözden geçirilmeli. Her tarafıyla gözden geçirilmeli. Biz bu işin peşini bırakmayacağız, sözde kalmayacak. Bir hafta içinde cevap alamazsak, dosyalarımız hazır. Konuyu UEFA'ya, FIFA'ya, AIHM'e kadar bu işi götüreceğiz." (DHA)

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