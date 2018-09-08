Ahmet Ağaoğlu: Burak beni çok üzdü

UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye ve Rusya karşılaşmasını izleyen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, Türkiye A Milli Takımı’nın ikinci yarıda maçı koparabileceğini dile getirerek, “Pek mutlu olamadık. Sıkıntılı bir skor. İkinci yarıda maçı koparabilirdik. Ancak onu yakalamadık. Milli takımı durgun gördüm. Milli heyecanının stadımızda yaşanması bizi mutlu etti. Galibiyet ile bitmeyen her maç beni üzer” şeklinde konuştu. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmesi değerlendiren Ağaoğlu, ödenecek para varsa o paranın ödeneceğini ihtarname çekmeye gerek olmadığını vurgulayarak, “Onu kendisine sormak lazım. Hangi düşünce ile federasyona başvurdu. Olay çok taze. Yorum yapabilecek durumda da değilim. Yönetim ile görüşülebilecek bir durum. Başından beri benim söylediğim bir şey var. Bu sadece Trabzonspor’un sıkıntı değil. 6-7 aydır oyuncularına para ödeyemeyen kulüpler var. Fakat nedense geldiğimizden beri benim hatırladığım 10 veya 11. ihbar. Geldiğimiz birinci ayda ihtarname bombardımanıyla karşılaştık. Bunlar olurken 6 aydır para alamayan hiç sesini çıkarmayan oyuncular da var. Bu oyuncularımızdan 2 tanesi de mesela yabancı oyuncumuz. Şöyle düşünüyorlar galiba; ihtarnameyi çekersek bu parayı alırız. Ödenecek para varsa o para ödenir ihtarname çekmeye gerek yok” şeklinde konuştu.

“Transfer sezonunun kapanmasının hemen ardından böyle bir şey ile karşılaşıyoruz” Burak Yılmaz’ın alacaklarından dolayı kulübü ihtarname çekmesinin pek hoş olmadığını kaydeden Ağaoğlu, “Olay daha yönetimde görüşülmedi. Transfer sezonunun kapanmasının hemen ardından 1 haftadan geçmeden böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Kaldı ki, çok birikmiş bir alacağı da yok. Geçen seneden bir aylık bu seneden de bir aylık. Bu sürece de bakarsak tabi 10 dakika forma giyindi. Takımın aldığı her puan başına öyle bir anlaşma yapılmış. Oynasın oynamasın 10 bin Euro prim ödeniyor kendisine. Yaptırım gibi bir şey söz konusu olamaz. Takımın kaptanı ve bizim yerli oyuncumuz takımımızdaki oyuncuların yüzde 80’inin yabancı olduğunu düşünürsek takım kaptanı böyle bir yol açarsa arkasını düşünmek bile istemiyorum. Böyle bir şeye hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. 18 Mayıs’ta sezon biterken bir ihtarname çekmişti. Bir de şimdi bana pek hoş gelmedi. Kendisini dinlemek lazım” diye konuştu. “Herkes bütün hıncını bizden mi çıkartıyor”