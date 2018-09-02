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Ahmet Ağaoğlu: Burak'ı alacak para üretilmedi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.09.2018 09:12 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Burak Yılmaz konusuna değinip "Burak Yılmaz'ı alabilecek para Türkiye'deki darphanelerde üretilmedi! Hiçbir resmi teklif gelmedi" dedi

Ahmet Ağaoğlu: Burak'ı alacak para üretilmedi

Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, Beşiktaş'a transferi gündemde olsa da gerçekleşmeyen Burak Yılmaz ile ilgili ""Burak Yılmaz'ı alabilecek para Türkiye'deki darphanelerde üretilmedi. Hiçbir resmi teklif gelmedi. Alt taraftan bir şeyler yapıldığını biliyoruz. Her şeyin bir şekli şemali vardır. Öyle teklif olmaz" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından Galatasaray galibiyeti ile ilgili yapılan paylaşımla ilgili tartışmalar için ise "Maç sonu paylaşımını görmedim. O yüzden bir şey diyemem ama özür dilememiz gereken bir durum varsa dileriz" dedi.

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Spor Toto Süper Lig ahmet ağaoğlu Trabzonspor Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ondan mı transfer görüşmesi yapması için izin verdin.Var bir kuyruk acısı bununda,yakında çıkar ortaya...
Ahmet Başkan TS için biçilmiş kaftan.
gereksiz kisilere şöyle cumle kuranlara sinir oluyorum
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