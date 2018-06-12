Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz futbolu burada bırakacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ve Başakşehir’in gündeminde yer alan Burak Yılmaz’la ilgili iddialara son noktayı koydu.
Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre başkan Ağaoğlu, “Burak Yılmaz’ı satmıyoruz. Burak bizim değerli bir sporcumuzdur. Bir bakıyorum bir gün Başakşehir, bir gün Beşiktaş’ta. Biz Burak için sadece fedakarlık yapması konusunda görüşüyoruz. İsteyen olursa kapımızı çalacak. Burak, bu takımın değerli bir parçasıdır. Taraftarın sevdiği bir isim. Burak bizim feda istediğimizi asla göz ardı edemez. Biz kendisiyle görüştük ve indirim istedik. Düşünmek için süre istemişti, İnanıyorum ki Burak ‘feda’ diyecek ve futbolu burada bırakacak” dedi.
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