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Başkan transferi açıkladı: ''Görüşüyoruz''

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban'la görüştüklerini açıkladı. Leeds United, 24 yaşındaki Caleb Ekuban'ın bonservisine geçen sezon 560 bin Euro ödemişti.

Başkan transferi açıkladı: ''Görüşüyoruz''

Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Ramil Sheidaev ile Muhammet Beşir'in takımdan ayrılmasının ardından bu mevkideki alternatif sayısını artırmak isteyen Trabzonspor'un, Ekuban için harekete geçtiği öğrenildi.

Caleb Ekuban

AHMET AĞAOĞLU: "EKUBAN'LA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, Caleb Ekuban'ın transferinin gündeme geldiğini belirterek, "Transfer sezonun başından beri neredeyse 20'ye yakın oyuncu ile görüşme yapıldı. Bunlardan biri de Ekuban. Trabzonspor'un bütçesi, harcayacağı para belli. Muhammet Beşir ve Ramil Sheidaev'in takımdan ayrılmasından sonra o mevkide sadece Burak ile Rodallega kaldı. Ekuban da düşük maliyetli bir oyuncu olduğu için ismi gündeme geldi. Şu an kesinleşmiş bir durum yok ancak görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CALEB EKUBAN KİMDİR?
Caleb Ekuban 23 Mayıs 1994'te İtalya'da doğdu. Gana asıllı İtalyan golcü daha önce Chievo, Partizan gibi takımların formasını giydi. Şu an ise Leeds United formasını giyiyor.

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Caleb Ekuban Trabzonspor ahmet ağaoğlu leeds united

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne buyuk futbolcu inanilmaz taksim de dolu var bunlardan
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