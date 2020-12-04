Ahmet Ağaoğlu: Camia hocaya sahiplendi

Sahadaki başarının yanı sıra ekonomik başarının da önemine vurgu yapan Ağaoğlu, "Bir futbol takımının başarısını sadece sportif olarak değerlendirmek yanlış olur. Milyon Eurolar harcayarak o sene ya da sonraki sene başarı elde edersiniz. Sportif başarının yanında ekonomik başarı da gösteremediğiniz zaman ilerleyen seneler size sıkıntı olarak geri dönüyor. Maalesef bunu en ağır yaşayan kulüplerden birisi de Trabzonspor oldu. Diğer kulüpler de bu sıkıntıyı belirli ölçülerde yaşıyorlar. Trabzonspor olarak temel prensibimiz kendi dinamikleri ve altyapısından yetiştirmiş olduğu futbolculardan hem performans olarak hem de ileride ekonomik olarak yararlanmak. Düşük bütçeyle transfer ettiğiniz futbolcuları geliştirerek hem takıma katkısı hem de satış ya da kiralık olarak gönderildiğinde ekonomik olarak katkısı önemli. Sürdürülebilir başarı da kendiliğinden oluşmuş oluyor" diye konuştu.

"SÖRLOTH'A YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK GÖSTERİRİM"

Geçen sezon takımda yer alan ve bu sezon farklı takımlara transfer olan oyuncular için Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak başka bir takımın oyuncuları. Onların performanslarıyla ilgili değerlendirme yapmam doğru olmaz. Sörloth bizim marka elçimiz. Geliştirdiğimiz ve sattığımız bir oyuncu, çok önemli. Bir sonraki satışında da yüzde 20 gelir edeceğimiz bir oyuncu olduğu için sürekli bizim radarımızda ve temas halindeyiz. Sörloth farklı bir takıma, çok farklı bir lige ve çok iyi bir takıma gitti. Trabzonspor'daki performansını hemen orada da göstermesini beklemek fazla iyimserlik olurdu. Sert ve Viking yapısını dışarıya yansıtıyor olsa da Sörloth duygusal birisi. Belki de Sörloth gittiği yerde Ekuban'ı ve Nwakaeme'yi çok aramıştır. Sürekli onu motive ettim. Kendisine Yusuf Yazıcı'yı örnek verdim. 'Geçen yıl iyi bir sezon geçirmedi ve sakatlandı ama çok çalıştı. Bugün Avrupa'da adından söz ettiren bir oyuncu haline geldi. Sen de bu uyum sürecini atlatacaksın ve aynı başarıyı yakalayacaksın. Sen Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden birisin' dedim. Marka elçisi olarak baktığımızda Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Trabzonsporlu Alexander Sörloth. Avrupa piyasasına onları biz parlatıp gönderdik" dedi.