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Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla ligde dalya diyecek

25.02.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla ligde dalya diyecek

Trabzonspor’da 8 Nisan 2018’de başkanlık görevine seçilen Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe karşılaşmasıyla ligde 100’üncü maçına ulaşacak.

8 Nisan 2018’de göreve seçilen ve halen görevine devam eden Ahmet Ağaoğlu’nun geride kalan 1054 günlük görev sürecinde ligde 99 maça çıkan bordo-mavililer, 53 galibiyet, 27 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken, buna karşılık 213 puan topladı. Pazar günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, bu mücadele ile birlikte kulübün başında ligdeki 100’üncü maçına ulaşacak ve dalya diyecek.

AĞAOĞLU DÖNEMİNDE İKİ KUPA VE BİR DE LİG İKİNCİLİĞİ VAR

2017-18 sezonunun son haftasında göreve soyunan Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzonspor 2018-19 sezonunu 4’üncü, 2019-20 sezonunu ikinci tamamlarken, bu sezon ise geride kalan 25 maç sonunda 38 puana ulaşarak 4’üncü sırada yer aldı. Bordo-mavililer Ahmet Ağaoğlu döneminde bir süper kupa ve bir de Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirdi.

TRABZONSPOR KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENECEK

Bu arada Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 17 karşılaşmada tek mağlubiyeti bulunan Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Karadeniz ekibi, pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 51’e yükseltecek ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe’yi mağlup etmesi durumunda zirve yarışında da daha iddialı konuma gelecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
nice dalyalara başkan
isini iyi yapan baskanlardan biri. tek hatasi unal hoca ile yollari ayirmasi oldu o sezon sampiyonluk kacti. yapilan transfer hatalari oldu ama tutan transferler daha fazla oldu.

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