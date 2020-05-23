Ahmet Ağaoğlu: Geleneksel bayramlaşmamızdan mahrum kalacağız

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı’nı farklı bir ruh hali içinde karşıladıklarını ifade etti.
Ağaoğlu, sıcak kucaklaşmaları yaşamayacakları bir bayram geçireceklerini belirterek, "Bayram ziyaretlerinin olmadığı, aile büyüklerinin çocuklar ve gençlerle bir araya gelemediği, gelse dahi hepimizin yüreğini titreten sıcak kucaklaşmaların yaşanamadığı farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız. Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu Ramazan’da tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma töreninden mahrum kalacağız. Ancak her şeye rağmen bu bayram da gönüllerimiz bir olacak" ifadelerini kullandı
(İHA)
F.Bahçe için Mert Hakan Yandaş iddiası
Hertha Berlin farklı kazandı
Gökhan Töre Beşiktaş'a mı dönüyor?
Kostas Mitroglou geri dönüyor!
Kupayı kaldırmak istiyoruz
Galatasaray benim sonum oldu
Da Costa ve Guilherme’ye sürpriz
Beşiktaş salonda çalıştı
Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı
Federasyon başkanına yolsuzluk suçlaması!
Aleksander Ceferin iddialı konuştu
Müjdeli haber! O maçlar şifresiz
Juventus'ta test sonuçları açıklandı
Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi
8 oyuncuda koronavirüs vakası
Mesut Özil'e süper teklif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum