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Ahmet Ağaoğlu: Hakemler FIFA'nın VAR kurallarını hiçe sayıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.02.2019 15:07 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Her ne kadar VAR kuralları FIFA tarafından düzenlenmiş olsa da tüm uyarılara ve ciddi eğitimlere rağmen, bazı hakemlerimiz bu kuralları hiçe sayıp pervasız bir şekilde kendi kurallarını uygulamaktan imtina etmemektedirler." dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Hakemler FIFA'nın VAR kurallarını hiçe sayıyor

Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Şubat'ta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından, tüm hakemlere Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamaları ile alakalı olarak eğitim verildiğini anımsattı.

Ahmet Ağaoğlu, eğitimde özellikle temaslı pozisyonlarda, hakemlerin vermiş olduğu kararın geçerli olduğu, hakemlerin VAR'a çağrılmasının FIFA'nın VAR kurallarına aykırı olduğu, Jaap Uilenberg'in 20'ye yakın örnek üzerinden göstererek, hakemleri bu konuda ciddi olarak uyardığını aktardı.

Eğitimin üzerinden 12 saat geçmeden Ümraniyespor-Trabzonspor maçında iki temaslı harekette hakem kararına rağmen, VAR hakemlerinin maçın hakemini pozisyonu izlemesi içim uyarması ve her iki pozisyonda da vermiş olduğu kararın aksine karar vermesinin maçın neticesini direkt olarak etkilediğini söyleyen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ümraniyespor lehine verilen penaltı kararı ve Trabzonspor lehine verilen ve daha sonra iptal edilen penaltı kararı... Bundan da şu netice çıkmaktadır. Her ne kadar VAR kuralları FIFA tarafından düzenlenmiş olsa da tüm uyarılara ve ciddi eğitimlere rağmen, bazı hakemlerimiz bu kuralları hiçe sayıp pervasız bir şekilde kendi kurallarını uygulamaktan imtina etmemektedirler. Dün verilen VAR kararları siyah beyaz bir hatanın ötesinde skandal diye nitelendirilecek cinstendir. Netice itibarıyla verilen kararlar, Trabzonspor'un kupadan elenmesine neden olmuştur."

MHK'DEN CEVAP BEKLENİYOR

TFF Merkez Hakem Kurulundan kamu vicdanını rahatlatması açısından bazı sorulara cevap beklediklerini vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"26 Şubat günü yapılan eğitim toplantısında Jaap Uilenberg, 'temaslı pozisyonlardan hakemin vermiş olduğu karar geçerlidir, hakemleri VAR'a çağırmayın bu FIFA'nın VAR kurallarına aykırıdır' uyarısında bulundu mu? Maçın VAR hakemleri ve orta hakemi, bu seminere katılmışlar mıdır? Eğer katılmışlar ise talimatlar aksine vermiş oldukları uygulamalar ve kararlar hangi mantık çerçevesinde izah edilecektir? En önemlisi VAR uygulamalarında FIFA'nın kuralları mı geçerli yoksa her hakemin kendi inisiyatifi doğrultusunda yapmış olduğu uygulamalar ve vermiş olduğu kararlar mı geçerlidir?"

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Trabzonspor ahmet ağaoğlu

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