Ahmet Ağaoğlu: Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Trabzonspor Dergisinin 185. sayısında yer alan yazısında, 7 aydır devam eden Süper Lig yolculuğunun sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Yedi ayı aşkın süredir devam eden Süper Lig yolculuğunun sonuna yaklaştık. Bu sezon COVID-19 salgını, yaşadığımız sakatlıklar ve benzeri sorunlar hepimizi çok yordu. Artan takım sayısı, sıkışık fikstür gibi yönetilmesi zor durumlara rağmen futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımız yanyana durduk. Taraftarımızın desteğini kalbimizde hissederek, büyük bir özveriyle Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergiledik" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ TAKIMI OLAN BİR TRABZONSPOR VAR ARTIK"

Son zamanlarda sürekli şampiyonluk yarışının içinde olduklarını söyleyen başkan Ağaoğlu, "Sportif anlamda son iki sezon sürekli yarışın içerisinde olduk, şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ve 10 yıl sonra müzemize iki kupa götürdük. Ekonomik alanda başarılı bir yönetim anlayışı sergiledik, kulübün finansal durumunu sürdürülebilir hale getirdik, altyapıda yetiştirdiğimiz oyuncuları takıma kazandırdık. Altyapımızdan çıkan Yusuf Yazıcı’nın Avrupa’ya Türkiye tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satışını gerçekleştirdik. Bugün gönül rahatlığıyla söylüyoruz ki; tüm bunları başarmış bir Trabzonspor var artık. Tabii ki yaptıklarımızdan tam anlamıyla memnun değiliz. Çünkü hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük. Bu hedeflere uzanmak için her gün ter döken, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi Avrupa’nın yakından takip ettiği futbolculara sahip, Türkiye’nin en değerli takımı olan bir Trabzonspor var artık" dedi.