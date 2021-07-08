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Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

08.07.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ekonomik, idari, sportif sorunlar var, önemli bir kısmı pandemiden kaynaklanıyor. Finansal ve sportif sorunlar ivedilikle çözülmeli. Genel kurulda tüm kulüp başkanlarının ortak isteği doğrultusunda, sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak birkaç gün içinde Futbol Federasyonu'na ileteceğiz. Süreç sıkıntılı, hepiniz bu süreci bizimle yaşıyorsunuz. Tüm kulüplerimizle el ele vererek, bu süreç içinde en az hasarla çıkmanın çözümlerini arayacağız.

"PROFESYONEL YAPIYA GEÇİLMESİ LAZIM"

Bir önceki yönetim kurulunda bana görev teklif edildiğinde açık ve net ifade ettim, bir an önce profesyonel yapıya geçilmesi, konuyla alakalı gerekli çalışmalar yapılması, tüzük değişikliği gerekiyorsa tüzük değişikliğinin, sonraki adımının da Süper Lig AŞ olması konusunda mutabakatı aldık. Hepimiz, kulüp başkanları olarak fahri görev yapan insanlarız. Bir kulüp başkanından bu kadar fedakarlık beklemek haksızlık olur. Önümüzdeki süreçte profesyonel bir yapıya kavuşmak için çalışmaları ivedilikle başlatacağız.

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