Ahmet Ağaoğlu: Lig bitirilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 biten Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun gündeminde hakem kararları, şampiyonluk yarışı ve seyircisiz oynanan maçlar vardı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları...

"Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, bunlar futbolun içinde var. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman, ligin sonucuna ciddi tesir eden pozisyonlar bunlar. Açık ve net penaltı verilmedi, VAR'a bile gidilmedi. Ne oluyor yani? Yabancı oyuncuların koronavirüs konusunda endişeleri var. Normal. Hepimiz insanız. Obi Mikel'in çıkışına bir şey söylemek yersiz olur.

"SEYİRCİSİZ OYNAMA KARARI DEVLETİN"

"Samimi ve dürüst olmak lazım. Ligin ertelenmesini isteyenler kimler? Ona bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığı konusunda hassas değildik de, şimdi mi hassas olmaya başladık? Bu tür kararları devlet verir. Seyircisiz oynama kararı da devlet kararı. Devlet bir karar verdiği zaman, bireyler olarak bize o karara uymak ve saygı duymak düşer. O kararı farklara yerlere çekip, başka yerlerden örnek vererek olmuyor. Alınan kararın üzerinden fikir yürütmek, farklı taraflara çekmek, görüş belirtmek hoş değil.