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Ahmet Ağaoğlu: Milyon euroluk transfer dönemi kapandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ile TBB arasında yapılan ve Türk kulüplerinin borçlarının yapılandırmasını kapsayan projeyle ilgili olarak 'Bundan sonra uçuk kaçık rakamlarla milyon euroluk transfer dönemi kapanmıştır' ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: Milyon euroluk transfer dönemi kapandı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılması projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol için çok önemli bir adım. Olması gereken bir şey, dönüm noktası olarak saydığımız bir noktadayız. Desteklediğimiz ve uyguladığımız bir politika" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, projeyle ilgili olarak şunları söyledi;

"Projenin amacı; kulüplerin banka borçlarının tamamını bir banka çatısı altında toplanmak ve yeniden yapılandırılmak. Ayrıca kulüplere gelir gider dengesini oturtma zorunluluğu getirerek, Futbol Federasyonu'nun ve Bankalar Birliği'nin kontrolü altında bu gelir gider dengesi takip edilecek. Denge ise bozulduğu zaman kulüplere lisans iptali, tescil yasağı, puan silme gibi cezalar uygulamaya konulacak. Geldiğimiz günden itibaren yaptığımız şey de bu. 36-37 milyon euro kadro maliyetini bugün 16 milyon euroya düşürdük. Bugün borcumuz olmasa mevcut kadromuzla yürüyüp, gül gibi geçinip gidecek bir kulüp olmamıza rağmen bütün belimizi büken 2023, 2024 ve 2025'e kadar gelirlerimiz temlikli. Bu temliklerden dolayı maalesef içeriye bir kuruş para giremiyor. Ancak bu sistem oturduğu zaman yeniden yapılandırmanın ilk 2 senesi sadece faiz ödemeli olacak, içeriye doğru belirli bir oranda tahmin ediyorum ki gelirin yüzde 30'u nakit olarak kasaya girmiş olacak. Bundan sonra da uçuk kaçık rakamlarla milyon euroluk transfer dönemi kapanmıştır."

"ANADOLU TAKIMLARININ ÖNÜ AÇILACAK"

Başkan Ağaoğlu, bu sistemle birlikte Anadolu takımlarının da önünün açılacağını söyledi. Ağaoğlu ayrıca, bugünkü ligden daha renkli, daha farklı bir mücadelenin görüleceğini sözlerine ekleyerek, "Futbol için çok önemli bir adım. Olması gereken bir şey, dönüm noktası olarak saydığımız bir noktadayız. Desteklediğimiz ve uyguladığımız bir politika" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor ahmet ağaoğlu

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