Ahmet Ağaoğlu'na Kemal Danabaş'tan cevap

Süper Lig'in dün yeniden başlamasıyla birlikte lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe de sahasında Kayserispor'u geriye düştüğü mücadelede 10 kişiyle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Karşılaşmaların bitiminin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşun maç yayınlarıyla ilgili olarak "Lider takımın maçı 2. kanaldan, 7. sıradaki takımın maçı ise 1. kanaldan yayınlanıyor. Bu nasıl bir anlayıştır. Liderin maçı varsa, 1. kanaldan verilir" açıklaması yapmıştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe tribünlerinden bir fotoğraf paylaşarak, "60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. kanaldan verilir. Bu böyle biline!" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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