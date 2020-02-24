Ahmet Ağaoğlu'nda Alexander Söroth açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika Alexander Sörloth açıklaması geldi. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan ve gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Sörloth'u 2 yıllığına Crystal Palace'tan kiraladıklarını vurgulayan Ağaoğlu, ''Sörloth'un sözleşmesi neden herkesin derdi oldu? Geldiği zaman yapılan eleştirileri hatırlıyoruz. Ne yaptığını bilen bir kulübüz.'' dedi.

'31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim'

Norveçli yıldızın Beşiktaş maçında izlendiğini ifade eden Ağaoğlu, "5-6 scout gördüm ben Beşiktaş maçında, izleniyor. İzleniyor ama Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığımız bir oyuncu. Sörloth için seneye 31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim, bu hakkım var. Eksik olmasınlar, 'Hemen bu akşam bonservisi alsınlar' demiş bir arkadaş, emri olur, başka istekleri varsa ona göre hareket edelim. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem, bu defa buyout maddesi de devreye girecek.'' diye konuştu.



