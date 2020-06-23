Ahmet Ağaoğlu'ndan Filip Novak açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları ile ilgili Beyaz TV'de konuştu.
Olaylı Alanyaspor maçı sonrasında bağlandığı canlı yayında Novak, Fenerbahçe'ye gidecek diyorlar, bu konuya bir nokta koyabilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Ağaoğlu, "Novak her hafta noktaları kendisi koyuyor zaten, Novak noktaları koya koya gidiyor" cevabını verdi.
Çek futbolcu Filip Novak kupada Fenerbahçe maçının ardından Alanyaspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başarmıştı.
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