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Ahmet Ağaoğlu'ndan Filip Novak açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.06.2020 07:27 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Filip Novak'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlere yanıt verdi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Filip Novak açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları ile ilgili Beyaz TV'de konuştu.

Olaylı Alanyaspor maçı sonrasında bağlandığı canlı yayında Novak, Fenerbahçe'ye gidecek diyorlar, bu konuya bir nokta koyabilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Ağaoğlu, "Novak her hafta noktaları kendisi koyuyor zaten, Novak noktaları koya koya gidiyor" cevabını verdi.

Çek futbolcu Filip Novak kupada Fenerbahçe maçının ardından Alanyaspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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