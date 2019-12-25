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  4. Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.12.2019 15:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurallar herkese eşit uygulanmalı diyen Ağaoğlu, Ali Koç ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in buluşması hakkında da konuştu.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, Ndiaye transferi hakkında, 'Gündemimizde olan bir oyuncuydu. Ama buraya gelip bizle görüştüğü olaylarını ben de sizden duyuyorum.' dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamaları şu şekilde:

"HERKESE EŞİT OLARAK UYGULANSIN"

Kurallar herkese eşit olarak uygulansın. Kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse sıkıntı var demektir. Eğitimsizlikler, yeterliksizlikler veya o işi yapan insanın ehil insan olmamasından kaynaklanabilir. Netice itibarıyla TFF'nin bu tür şeylere harcamış olduğu para da kulüplerden yapılan kesintilerle sağlanıyor.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANMALI"

VAR kayıtları açıklanırsa her şey daha şeffaf olur. Bir basın organında bizim 2008'de Çekya ile oynadığımız maçın telsiz konuşmaları yayınlanmıştı. Bunda yanlış olan bir şey yok ki. Yeni bir tartışma ortamı açacağı gerekçesiyle bundan imtina edinilebilir ama bana kalırsa şeffaflık her zaman iyidir.

NDİAYE İLE İLGİLİ TRANSFER AÇIKLAMASI

Ndiaye'nin Türkiye'ye geldiği söylendi. Bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Ama buraya gelip bizle görüştüğü olaylarını ben de sizden duyuyorum. Şimdi eskisi gibi transfer pazarı yok. Herkes FFP kuralları doğrultusunda transfer yapar. Şu an Trabzonspor kulübünün limiti 8-12 milyon Euro civarında. Bunun üzerinde bir transfer yapacaksanız alacağınız oyuncunun 3 katı bedelinde bir futbolcunuzu satmanız gerekiyor. Lütfen taraftarları ve camiayı beklenti içerisine sokmayalım. Borçlanarak transfer dönemi kapanmıştır.

"YUSUF YAZICI İLE GÖRÜŞTÜM"

Yusuf'la akşam görüştüm, kendisi için çok üzüldüm. Hangi formayı giyerse giysin bizim çocuğumuz. Ben ona moral vermek için telefon açtım, Yusuf bana moral verdi. Hatta "Trabzonspor'daki arkadaşlarım sakatlandı diye ben de onlara ayak uydurdum" diye espri yaptı.

ZORLU'DA YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA

Bu tür şeyler federasyon ofisinde yapılsa daha doğru olur. Yani çok daha doğru olur derken spekülasyonlardan uzak olur. Bu sorunun muhatabı buradaki eleştirilere konu olan kişiler, onlar cevap verse daha iyi olur.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Boşuna takıma oyuncu bakıcı hurdacı almayın neyaparsanız yapın GİNE ŞAMPİYON FENERBAHÇEMİ SEYRADECEKSİNİZZZZZ
trabzon yolda hedef değiştiriyor,sezon başı bu sene şampiyonluk konuşmuyoruz gençlere yatırım yapacağız dediniz ama gidip obi ve sturidge i aldınız neden.takımda tecrübe olsun dediniz yani 32 yaşında adam mı yoktu takımda,25 ortalama olsun diye bir 32 lik daha almanın mantığı neydi.ndiaye para gitmese de diğerlerinin süresinden gidecek,ekuban neden durgun sadece sakatlık mı.bugünün şartlarıyla hep bir mantık buluyorsunuz ama ertesi gün sonuçlar karşınıza beklediğiniz gibi çıkmıyor.ndiaye iyi oyuncu ama senin oyuncun olmayacak,iyi giden takımlarda ndiaye mi var,sturidge mi var.
puan olarak geçen sezonla aynı noktadayız,geçen yıl bu zamanlar ne diyorduk forvet oyuna giremiyor,arkada iş yapacak adamlar var ama forvet bunları oyuna dahil edemiyor diyorduk.bu sene nokta atışı bir forvet buldun ama bu defa da onu kullanacak adamın gitti.çok güvendiğin canbaza bunlar nasıl anlatılıyor mesela merak ediyorum,benim izlediğim canbazın forvetle hiç işi yok,halı sahaya ilk kez çağırılmış çocuk gibi koşuyor,bir şeyler deniyor.beklediğimiz iki pas,bu kadar zor olamaz ya,bunu dünyada sadece sturidge mi yapabiliyor.
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