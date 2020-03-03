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Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye tepki: "Kesinlikle değişmeli"

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.03.2020 23:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu ve Alanyaspor ile oynayacakları maçın Cuma gününe koyulmasına tepki gösterdi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye tepki: "Kesinlikle değişmeli"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, skorun avantajlı olmadığını söylerken, "Kupa maçlarında 2-1 avantaj olarak değerlendirilmez, dezavantaj da değil. Her şey 21 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak. Turu geçmek istiyoruz." dedi.

Şehit olan Mehmetçiklerimiz için duygularını paylaşan Ahmet Ağaoğlu, "Şehitlerimiz var. Trabzonsporlu bir kardeşimiz şehit oldu, başımız sağolsun. Maçın 20. dakikasında haber bize ulaştı. Askerlerimiz, başımız omuzlarımızın üzerinde dik dursun, özgür yaşayalım diye canlarını ortaya koyuyor. Bizim yaş grubumuzda babası ya da dedesi gazi olmayan insan azdır. Askerlerimizin bu mücadelesi bizler için farklı anlam ifade etmeli. Bu insanlar, bu vatan için can verirken, takım ayrımı yapmadılar. Canlarını verirken, bunları düşünmeden vatan için can verdiler. Bizler de spor adamları olarak şapkamızı önümüze koymalı ve düşünmeliyiz. Böylesine birlik ve beraberliğe ihtiyaç olan günlerde, yaşananlardan ders çıkarmalıyız. Daha fazla futbol konuşmak istemiyorum. Allah, askerimizin yardımcısı olsun." mesajını yolladı.

"HAKEM YA YORGUN, YA FORMSUZDU"

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarına tepki gösteren Ağaoğlu, "Tartışılacak pek çok pozisyon var. Benim beğendiğim hakemlerden biri ama bu maç hiç yakışmadı Yaşar Kemal Uğurlu'ya. Neticede yarı final maçı, Türkiye'nin en formda hakemlerinden. Ya yorgundu, ya formsuzdu ya da maça konsantre olamadı ama kendisine yakışmadı" dedi.

TFF'YE ALANYASPOR MAÇI TEPKİSİ

Alanyaspor maçının Cuma günü oynanacak olmasının yanlış olduğunu belirten başkan, "Milli maç arasından sonra Cuma gününe Alanya maçını koymuşlar. Yayıncı kuruluş böyle istemiş. Bizim 10 tane milli oyuncumuz var. Biri Gana'dan gelecek. Bu planlamayı yaparken ne düşündüklerini anlamakta zorlanıyorum. Federasyon topu yayıncı kuruluşa attı, yayıncı kuruluştan muhattap bulamadık. Kesinlikle bu maçın gününün değişmesi lazım. Biri de okyanus aşırı dönüyor, jet lag, uygusuzluk, herhalde soyunup hemen maça çıkacak. Umut ediyoruz ki bu yanlış karardan hemen dönerler" ifadelerini kullandı.

DANIEL STURRIDGE'İN AYRILIĞI

Daniel Sturridge'in ayrılığı için konuşan yönetici, "Yapılan doğru işleri başarı olarak değerlendirmek yanlış, biz görevimizi yapmak durumundayız. Yaşananları KAP'a bildirdik. Oyuncuyla, mukaveleyi feshettiği gün itibariyle helalleştik, gelecek alacaklarından vazgeçti. Öyle ya da böyle takımımıza hizmet etti. Kendisine teşekkür ediyoruz, kariyerinde başarılar diliyoruz. İyi bir oyuncuydu, ayrılırken sergilemiş olduğu davranış, zaten nasıl bir oyuncu olduğunu gözler önüne seriyor. Bu takımdan, bu şehirden, hak etmediği parayı alarak giden oyuncuların sayısı az değil, bunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

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