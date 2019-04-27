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Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e cevap: Otobüsten adam alacak kişiyi analar doğurmadı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.04.2019 22:16 | Son Güncelleme

90+6'da gelen golle Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Volkan Demirel'in açıklamalarına sert yanıt verdi. Trabzonspor görevlisine 'Otobüsten alırım özür diletirim' diyen Volkan Demirel'e yanıt veren Ahmet Ağaoğlu, 'Trabzonspor otobüsübnden adam almak kimsenin haddi değil, analar doğurmadı daha onu' ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e cevap: Otobüsten adam alacak kişiyi analar doğurmadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarına tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu, "Golden önce yardımcı hakemin verdiği bir karar var. Orada çok komik görüntüler de var. Yardımcı hakem ayağıyla topu çok güzel oyuna sokuyor. Ara transfer döneminde kendisini takıma düşünebilirim." dedi.

Sarı-lacivertli yönetime teşekkür eden Ali Ağaoğlu, "Biz yöneticiler olarak çok güzel karşılandık. Fenerbahçe Kulübü başkan ve yöneticilerine de teşekkür ederim. Fenerbahçe seyircisinin çok önemli bir bölümünden de övgüler aldık, bunlar güzel şeyler." diye konuştu.

AĞAOĞLU'NDAN VOLKAN'A SERT CEVAP

Volkan Demirel'in "Trabzonspor'da bir analizci ya da tecrüman arkamdan bir şeyler dedi. Özür dilesin yoksa otobüsten alır özür diletirim" sözlerine cevap veren Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor otobüsübnden adam almak kimsenin haddi değil, analar doğurmadı daha onu. Kimse kimseyi tehdit edemez, karşılığını en ağır şekilde görür. Ne olduğunu bilmiyorum, bir şey varsa kolluk kuvvetleri var. Biri Trabzonspor otobüsünden adam almaya kalkarsa çok ağır şeylerle karşılaşabilir. O insan dönüp kendine bakacak. İki maç oynanıyor, olaysız geçiyor, herhalde buna içerledi. Böyle bir insanı kendi takımımda bile istemem. Benim takımımda böyle biri olsa biletini keserim. Bunlar hoş şeyler değil. Camialar arası sıkıntı yaratan ifadeler ve davranışlar. Yıllarca bu davranışlardan beslenen insanlar oldu. Sanırım devirleri kapandı, bu anlaşıldı ve canları yanıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet ağaoğlu Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
OTOBÜSTEN DEĞİL UÇAKTAN BİLE ALIRIZ SENİN ÇEVRENDE OLMAMASI GAYET NORMAL SAYIN BAŞKAN ANALAR NELER DOĞURUYOR BİR GÖRSEN O KULÜBÜN BAŞINDA DURMAZSIN
şimdi senin volkandan ne farkın kaldı
Güzel demil Ağaoğlu.
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