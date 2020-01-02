Ahmet Ağaoğlu: Ndiaye'nin kendisiyle ve menajeriyle prensipte anlaştık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Badou N'Diaye'nin transferini açıkladı. BeIN canlı yayınında transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Oyuncunun kendisiyle anlaştık, kulübüyle anlaştık. N'Diaye bize kiralık olarak gelecek. Bu transferi cuma günü açıklayacağız ve tüm mali detayları da vereceğiz. N'Diaye'nin satın alma opsiyonu var, bu konuda da bir anlaşma yaptık. Opsiyon bizim tarafımızda" dedi.
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