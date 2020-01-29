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Ahmet Ağaoğlu: Nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi bordo-mavili taraftarlara seslenerek, "Şimdi dişimizi tırnağımıza takarak sahada mücadele etmek, tribünde nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından taraftara seslendi.

Ağaoğlu’nun sesi üzerine görüntülerin yer aldığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hikayeyi bilirsiniz. Öğretmen sınıfa girer girmez kara tahtanın önüne geçer ve eline tebeşiri aldığı gibi kocaman bir 1 rakamı çizer. Sonra öğrencilerine dönerek ’Bakın, bu kişiliktir’ der. ’Yani, hayatta sahip olduğunuz en değerli şey’. Ardından 1’in yanına bir 0 koyar ve ’Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik, 1’i 10 yapar’ der. Sonra bir tane 0 daha ’Bu, tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz’ Sıfırlar böyle uzayıp gider; ta ki hoca öğrencilerinin şaşkın bakışları arasında eline silgiyi alıp en baştaki 1’i silene kadar. Tahtada birbiri ardına dizili sıfırlar kalmıştır. Hoca sınıfa dönerek son sözünü söyler: ’Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir.’

Futbol dünyasında da aynı kural geçerlidir. 1’in yanına koyduklarınız değişir yalnızca... Şampiyonluklar koyarsınız, dizi dizi kupalar, büyük zaferler, unutulmaz goller. Ama işte o 1 rakamı yoksa hepsinin önünde, geride kalanlar kocaman bir hiçtir. Trabzonsporlu olmaktan tam da bu nedenle gurur duyuyorum. Bizim, tüm başarılarımızı anlamlı kılan çok ama çok sağlam bir karakterimiz var. Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. En büyük övüncümüz işte budur. Şimdi dişimizi tırnağımıza takarak sahada mücadele etmek, tribünde nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ahmet ağaoğlu Trabzonspor

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