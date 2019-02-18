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Ahmet Ağaoğlu: Oyuncularımızın niyetinden kimsenin şüphesi olmasın

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçında sergilenen futbol ve alınan sonucun kendilerini mahcup ettiğini belirterek, "Takım ve teknik kadro eksiklerin üstesinden gelmek için yoğun şekilde çalışacak. Oyuncularımızın niyetinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Oyuncularımızın niyetinden kimsenin şüphesi olmasın

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları söyledi:

"Öncelikle her zaman olduğu gibi dün akşam da takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kulübüne ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızın vermiş olduğu destek ve göstermiş oldukları sağduyu her türlü takdirin üzerindedir. Sezon başında 'yanyana' diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta, taraftarımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş, bu camianın çok uzun bir süredir görmediği kenetlenme ile teknik direktörüne, futbolcularına ve yöneticilerine sahip çıkmayı bilmiştir. Bu nedenle, dün kendi sahamızda Alanyaspor karşısında aldığımız mağlubiyet ve sergilenen futbol, taraftarımız karşısında bizleri ziyadesiyle mahcup etmiştir. Belki de sezonun en kötü futbolunu sergilediğimiz bu mücadele için tüm camiamızdan ve özellikle bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz."

AHMET AĞAOĞLU'NDAN MESAJ VAR

"FUTBOLCULARIN İYİ NİYETİNDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"
'Futbolcuların iyi niyetinden kimsenin kuşkusu olmasın' diyen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak hiçbir olumsuzluğun bizi birbirimizden koparmaması gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Bizler birlikte çıktığımız bu yolda, yine yanyana, beraber yürüyeceğiz. Futbolcularımız nezdinde konuşacak olursak bu zorlukları aşmak, bu yıpranmışlığın üstesinden gelebilmek için taraftar desteğine duyduğumuz ihtiyacın her zamankinden fazla olduğu açıktır. Bu noktada özellikle sosyal medya üzerinden bazı oyuncularımıza yapılan kişisel eleştirilerin tüm taraftarımızın görüşünü yansıttığına inanmamakla birlikte, kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden ve her türlü özveriyi gösteren oyuncularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

"TAKIM VE TEKNİK KADRO EKSİKLERİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÇALIŞACAK"
Takımın ve teknik kadronun eksik ve hataların üstesinden gelmek için yoğun şekilde çalışacağını belirten Ağaoğlu, "Takımımız ve teknik kadro, ortaya çıkan eksiklerin de hataların da farkında olup yine yoğun bir emek ve özveri ile bunların üstesinden gelmek için çalışacaktır. Sezon sonuna kadar yine bu oyuncularla devam edeceğimiz gerçeği unutulmamalıdır. Ben bir kez daha dün akşamki futbol ve alınan sonuçtan dolayı camiamızdan özür dilerken, taraftarımızın da gereken hassasiyeti göstereceğinden emin olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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