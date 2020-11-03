Ahmet Ağaoğlu, Tamer Tuna'yı istiyor

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları başladı. Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun gönlünden geçen isim ise geçtiğimiz hafta Antalyaspor’dan ayrılan Tamer Tuna. Ahmet Ağaoğlu, Tuna’nın futbolculuk döneminde idareciliğini de yapmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bu hafta içinde Tuna ile bir görüşme yapması bekleniyor.
Listede yer alan diğer isimler ise Fatih Tekke, Mustafa Reşit Akçay, Şota Arveladze, Samet Aybaba ve Giray Bulak. (AKŞAM)
Efsane isimden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Jose Sosa'ya 90'ı göremiyor!
Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart görünce çıldırdı!
Beşiktaş'tan TFF'ye itiraz
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Ali Akman için G.Saray'a tavsiye: Sezonu bitirmeli
'Dorukhan’ın Avrupa’ya gideceğini düşünüyorum'
Galatasaray yeni Ozan Tufan'ın peşinde
Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trabzonspor’da teknik direktör seferberliği
BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
Muriqi 11'de başladı... Lazio, Torino'yu 4-3 yendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum