Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un şampiyonluğu için konuşmak erken

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray karşısında elde edilen galibiyetle taraftarı ve kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bir maç kazandıktan sonra şampiyonluk yorumları ve söylemleri yapmak çok erken olur. Galatasaray'ı güzel bir skor ile geçtik. Ama artık Galatasaray maçı bitti. Bundan sonra önümüzde Alanyaspor ile oynayacağımız bir maç var. Lig ve süreç devam ediyor. Sadece Trabzonspor değil, bütün takımlar ekonomik bir süreçten geçiyor. Bu ekonomik sıkıntıların takımlara nasıl yansıyacağını, oyunculara nasıl yansıyacağı ve yönetimin bunu nasıl göğüsleyeceği nasıl buna karşı duracağı ve o süreci nasıl yöneteceği son derece önemli. Sadece takımın sahada futbol oynamasıyla bitmiyor bu işler" ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, Spor Toto Süper Ligin ilk haftalarına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Benim yıllardır görmek istediğim bir Trabzonspor var. Oyun disiplini ve oyun agresifliği sahaya yansıtan bir Trabzonspor. Kendi sahamızda oynayacağımız maçları bu tempoda ve karekterde oynarsak mağlupta olsak bu taraftar bizi bağrına basar" dedi.

