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Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır için veda gibi açıklama

02.04.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Üç yıllık süreç içinde Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı aldık. Teneke kupa muamelesi yapıldı. Son 10 sene içerisinde bu kulübün kapısının içeriye bırakın kupa girmesini, 4 sene önce borçlarından dolayı müzesindeki kupalarına haciz gelen bir kulüptük" ifadelerini kullandı

Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır için veda gibi açıklama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports kanalında yayınlanan "BeUnited" programına katıldı.

Ağaoğlu, "Üç yıllık süreç içinde Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı aldık. Teneke kupa muamelesi yapıldı. Son 10 sene içerisinde bu kulübün kapısının içeriye bırakın kupa girmesini, 4 sene önce borçlarından dolayı müzesindeki kupalarına haciz gelen bir kulüptük"

"Onun için bazı şeyleri hazmede hazmede gitmemiz gerekiyor. O yüzden gerçek Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor sevdalıları çok iyi niyetliydi. Ama doğal olarak başarıyı kovalayan başarıyı arzulayan başarıya aç bizim camiamız. Sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların, manipülasyonuyla yaşananları çok farklı şekilde algılayıp değerlendirebiliyorlar. Puan kayıplarından sonra yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum"

"Bunun böyle olacağını bilerek geldik. Olağan Genel Kurul’a gittiğimiz zaman 186 delege geldi. Delege dahi takıma olan ilgisini minimum noktaya çekmiş durumdaydı. Trabzonspor gibi 20 bine yakın delegesi olan bir grup, genel kurulunu 200 kişiyle yapamaz"

"GELİR KAYBIMIZ %40"

"Pandemi sürecinde bizim gelir kaybımız %40 civarında. Bunu sadece seyirci, ürün satışı olarak değerlendirmeyelim. Bunun içerisinde tabii ki naklen yayın gelirlerindeki düşüş var. Seyirci geliri sıfır. Ürün satışı %60'a yakın azaldı"

"Yetiştirdiği ve geliştirdiği oyuncularla bu yarışın içerisinde olan, aynı zamanda bu oyuncuların satışıyla da gelir elde eden bir Trabzonspor var. Yusuf Yazıcı, 375 bin Euro'ya kiraladığımız Sörloth, Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Parmak ve Djaniny örneğinde olduğu gibi... Ona da transfer bitmesine kısa bir süre kala yoğun ilgi vardı. Edgar Ie gibi bir oyuncuyu ancak 5-6 milyon Euro'ya alabilirsiniz"

"MAAŞ TAVANIMIZ 1.5 MİLYON EURO"

"UEFA, 'Belirli mali kriterleri 2004 yılı itibarıyla uygulayacağım.' dedi. Futboldan elde edilen geliri, futbol dışı faaliyetlerde kullanmayı yasakladı. Bugün, futboldan elde edilen gelirlerin başka branşlarda kullanılmasından ötürü doğan sıkıntılar konuşuluyor"

"Anlaşmaya Trabzonspor açısından baktığımızda, kulüp 9 yıl içerisinde 860 milyon liralık borcunu rahatça öder. Şu anda yürürlükte olan finansal politikasından ödün vermediği takdirde öder. Maaş tavanımız 1.5 milyon Euro. Kulüp, bunun üzerinde bir ücret ödeyemez"

'Diğer kulüplerin futbolcularıyla karşılaştırılmasını da çok doğru bulmuyorum'

UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

"Uğurcan, EURO 2020 finallerine giden, Dünya Kupası Elemeleri’nde lider olan ülkenin bir numaralı kalecisi. Diğer kulüplerin futbolcularıyla karşılaştırılmasını da çok doğru bulmuyorum. Gelen iki teklif üzerine Uğurcan Çakır'la da konuştuk, 'Benim değerim bu değil.' dedi. Dik, uzlaşıcı ve kulübün tarafında durdu. Oyuncu, alıcı kulübün yanındaysa eliniz bir hayli zayıflıyor. Şu an konuşulan rakamlar beklentimizle örtüşüyor"

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
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