Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için gelen teklifi reddettik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda Yusuf Yazıcı için Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yaptığı transfer teklifinin reddedildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Lille'in, 22 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro'luk bir teklif yaptığı da belirtilmişti.

Adı sıkça Avrupa kulüpleri ile geçen Yusuf, 2018-19 sezonunda Trabzonspor forması ile çıktığı 30 lig maçında 4 gol atıp 2 de asist yapmayı başardı.

