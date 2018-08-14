SPOR

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için istediğimiz rakamlar verilirse masaya otururuz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı ve Yusuf Yazıcı'nın Real Sociedad'a transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın durumunun sorulduğunu ancak resmi teklif gelmediğini belirtti. Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için düşündükleri miktarda resmi teklif gelmesi halinde masaya oturacaklarını ifade etti.

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için istediğimiz rakamlar verilirse masaya otururuz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, SPORX'e konuştu. Ağaoğlu, bordo-mavili takımın genç yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın Real Sociedad'a transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.

"YUSUF YAZICI'YI SORANLAR VAR AMA..."

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Real Sociedad'a transfer olacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Yusuf Yazıcı ile ilgili soran var ama masaya oturacağımız bir teklif yok." dedi.

"İYİ BİR TEKLİF GELİRSE MASAYA OTURURUZ"

Yusuf Yazıcı'nın durumuyla ilgili sözlerine devam eden Ahmet Ağaoğlu, "Bize ne teklif yapıldı, ne de başka bir şey var. Birileri bir şeyler söylüyor ama dikkate alacağımız şeyler değil. Düşündüğümüz rakamları telaffuz eden olursa, masaya otururuz. Şu anda sağdan, soldan dolaylı gelen rakamlar bize çok uzak. Bu şekilde kimseyle masaya oturmayız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı ahmet ağaoğlu

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