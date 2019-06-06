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Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için Lille'den gelen 12 milyon Euro'luk teklif aldık

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'in yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'ya 12 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu doğruladı. Ağaoğlu, "Bu paralara oyuncumuzu bırakma gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için Lille'den gelen 12 milyon Euro'luk teklif aldık

Trabzonspor'un transfer dönemdeki stratejisi hakkında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "3-4 oyuncu ile çok ciddi şekilde görüşmelerimiz devam ediyor ancak bunlar %100 imza aşamasına geldiği zaman açıklayacağız. Hocamızın da bazı isimleri istediği söyleniyor ama bana ulaşmadı o isimler, sanırım o liste yolda kayboldu. Bizim transfer döneminde bonservis için ödeyeceğimiz rakam maksimum 2-3 milyon Euro, onun dışında ödeyebileceğimiz bir para yok" dedi.

"OYUNCUMUZU BU PARALARA BIRAKMAYIZ"
Yusuf Yazıcı için Lille'den gelen 12 milyon Euro'luk teklif olduğunu doğrulayan Ağaoğlu, "Biz bu sezon kadromuzu korumak istiyoruz ve oyuncu satışına da sıcak bakmıyoruz. Bu takım bu sezon çok daha iyi işler yapabilir, potansiyelimize inanıyoruz. Lille'den Yusuf Yazıcı için teklif geldiği doğrudur ama bu teklif Lille'in verebileceği maksimum rakamdır. Bizim bu paralara oyuncumuzu bırakma gibi bir düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.

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