Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür 1 yıl daha takımda kalacak

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Orada da fazla zorlanmadık çünkü yanlış yapılan her şeyden uzaklaşınca işin doğrusu zaten ortaya çıkıyor. Ekonomik, sportif ve idari disiplinin tamamen kaybolduğu bir süreçte biz göreve geldik. Bir taraftan idari disiplini oturtmaya çalışırken, ekonomide çok önemli kararlar aldık. Kadro maliyetinin düşürülmesi, aynı zamanda sadece kadroda değil, idari yapıda, harcamalarda tasarrufa gidilmesi, transfere para harcanmaması... Geçen sene biz 15 milyon Euro'ya yakın bir futbolcu transferi gerçekleştirdik, 2.2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödedik. Burada 13 milyon Euro civarı bir tasarruf yaptık. Hepsinden önemlisi sportif disiplin, o iki kadro arasındaki fark zaten bizi bu noktaya getirdi" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN FORMASI LİGİ 4. BİTİRİR, BU BAŞARI DEĞİL"

Kurdukları kadronun düşük maliyetli ve yüksek performanslı olduğunu belirten Ağaoğlu, "Çok abartılı rakamlarla oluşturmuş olduğunuz kadrodan almış olduğunuz verimle, hemen hemen onun 3'te biri maliyetle gerçekleştirmiş olduğunuz kadro. Bu kadroya monte etmiş olduğunuz kendi altyapınızdan oyuncular ve katkı veren aynı ülkü ve ilke doğrultusunda mücadele eden futbolcular, teknik kadro ve yönetim anlayışıyla ben bugün gelmiş olduğumuz noktayı başarı olarak görmüyorum. Bunu açık ve net söyleyeyim; Trabzonspor kalibresinde bir takımın ligi bitirdiği noktaya baktığınızda zaten Trabzonspor'un forması 4'üncüdür bu ligde. O kadar irtifa kaybetmişti ki Trabzonspor, insanlar bunu başarı olarak nitelendiriliyor. Öyle değil. Bunlar başarılı gidişin ilk adımları. Bu anlamda doğrular yapılmaya devam edilirse, bu plan programa aynı ciddiyetle ve sadakatle devam edilirse, Trabzonspor hedeflediğimiz noktaya geldiğimiz zaman söz verdiğimiz gibi 3-4 sene sonra sürdürülebilir başarıların takımı olacak. Bu işin son noktası orası" ifadelerini kullandı.