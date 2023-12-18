Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü! Mehmet Büyükekşi için olay yaratan iddia! ''Galatasaray yenerse mutlu, yenilirse keyifsiz oluyor''

Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi adına çarpıcı ifadeler kullandı. Çakar, "Sen yalancısın Büyükekşi. Dün Ali Palabıyık, hakemleri senin dizayn ettiğini söyledi. Neden yalan olsun? Asıl yalancı sensin." açıklamasını yaptı.

YANLIŞLIKLA NUMARASINI İFŞALADI

Ahmet Çakar, Mehmet Büyükekşi ile ilgili konuştuğu sırada kameralara doğru telefonun gösterdi. O esnada telefon rehberinde açık olan Mehmet Büyükekşi'nin numarası gözüktü.

"55 DEFA KİMİNLE GÖRÜŞTÜN? DEVLETİN KAYITLARI BU"

Ahmet Çakar, "55 defa ben karımı aramıyorum. 55 defa kiminle görüştün. Devletin kayıtları bu."

ESKİ MHK ÜYESİ BAĞLANDI: "GALATASARAY KAZANDIĞINDA KEYİFLİ OLUYORDU"

Ahmet Çakar'ın iddiaları sonrası programa telefonla bağlanan eski MHK İcra Kurulu Üyesi Ali Kunak, "Galatasaray maç kazandığında Mehmet Büyükekşi çok keyifli oluyordu. Galatasaray kaybettiğinde ise adeta küplere biniyor ve morali bozuluyordu. Bu Galatasaray'a da zarar veriyor." dedi.





