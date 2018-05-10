SPOR

Ahmet Çakar: Aykut Kocaman efendi kupa nerede?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2018 23:07 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'a göndermede bulundu. Ahmet Çakar, Aykut Kocaman'ı Şenol Güneş üzerinden eleştirdi.

Ahmet Çakar: Aykut Kocaman efendi kupa nerede?

Kupayı kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ı hedef alan Ahmet Çakar'ın tweet'i kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Eyy Aykut Kocaman efendi. Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş için çakmak nerede, dikiş nerede, kan nerede diyordun. Peki KUPA NEREDE???'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar

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aykut kocaman Fenerbahçe ahmet çakar şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ilahi adalet..
ağzına sağlık..
HEKEMLERİN KOLLAMADIĞI FENEV İŞTE BU. GEŞEN HAFTA FIRAT AYDUNUSUN AÇIK AÇIK FENERİ KOLLAYIP MAÇI KAZANDIRDIĞI ORTADAYKEN BÖYLE BİR SONUÇ ALINMASI BELİYDİ ÇÜNKÜ TFF VE MHK FENEVİ KOLLAYIUP KAZANMASINI SAĞLAYACAK BİR HAKEM ATAMADI ....
ALLAH HERKESİN KALBİNE GÖRE VERSİN.
????????????
sana ne lan sen kendı işinmje baksana çakarmısın çakmazmısın nesın
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