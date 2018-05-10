Ahmet Çakar: Aykut Kocaman efendi kupa nerede?

Kupayı kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ı hedef alan Ahmet Çakar'ın tweet'i kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Eyy Aykut Kocaman efendi. Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş için çakmak nerede, dikiş nerede, kan nerede diyordun. Peki KUPA NEREDE???'' ifadelerini kullandı.





