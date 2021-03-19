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Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar var mı yok mu?

19.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Çakar'ın Twitter paylaşımının ardından gündemde en çok merak edilen soru Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? oldu. Programda yaptığı hakem açıklamasının ardından TFF'den tepki alan Çakar'ın "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim." paylaşımı sonrası Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da yok mu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, detaylar...

Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar var mı yok mu?

Türk Futbol Federasyonu'nun Ahmet Çakar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduda bulunması gündeme bomba gibi düştü. TFF'den gelen açıklamanın ardından Ahmet Çakar'ın Twitter paylaşımı ise sevenlerinin kafasını karıştırdı. Beyaz Futbol izleyicileri arama motorları üzerinden Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

AHMET ÇAKAR BEYAZ FUTBOL'DAN AYRILDI MI?

Ahmet Çakar'ın Twitter paylaşımı sosyal medyanın gündemine düştü.

Ekran Resmi 2021-03-19 19.25.27

Paylaşımı sonrası sevenleri Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı sorularına yanıt ararken, Çakar'ın tweetini kaldırması da dikkat çekti. Şu anda Beyaz Futbol tarafından Ahmet Çakar'ın akıbeti hakkında herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

TFF'DEN AHMET ÇAKAR AÇIKLAMASI

Ahmet Çakar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan Türk Futbol Federasyonu şu açıklamada bulundu:

"Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur."

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Ahmet Murat Çakar, 3 Ağustos 1962 yılında İstanbul'un Beşiktaş semtinde dünyaya gelmiştir. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Çakar doktor olarak göreve başladı.

Çakar, daha sonra hakemlik kariyerine başlamış ve 100'ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetmiştir. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş iki Türk hakeminden biri olan Ahmet Çakar aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan üç Türk hakemden birisidir.

Ahmet Çakar, 1997 yılında hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra, gazete köşe yazarlığı ile radyo ve televizyonda yorumculuk yapmıştır. 2001 ile 2004 yılları arasında Telegol programında yorumculuk yapan Çakar, Sabah gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır. Uzun süredir Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmakta olan Ahmet Çakar çeşitli yarışma programlarında sunuculuk yapmıştır.


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bos geveze adamlar!!!!

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