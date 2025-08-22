SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Ahmet Çakar BTV'den istifa etti! Ardından isyan etti... “Hakkımı helal etmiyorum’’

Spor yorumcusu Ahmet Çakar program yaptığı BTV YouTube kanalından ayrıldı. Şok gelişme sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çakar, “Hakkımı helal etmiyorum’’ dedi.

Ahmet Çakar BTV'den istifa etti! Ardından isyan etti... “Hakkımı helal etmiyorum’’
Burak Kavuncu

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar program yaptığı BTV Youtube kanalından ayrıldığını açıkladı. Kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmak durumunda kaldığını belirten Çakar, isyan etti.

‘‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM!’’

Ahmet Çakar BTV den istifa etti! Ardından isyan etti... “Hakkımı helal etmiyorum’’ 1

Resmi Twitter (X) hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.

BEYAZ TV DE DEVAM EDİYOR

Ahmet Çakar BTV den istifa etti! Ardından isyan etti... “Hakkımı helal etmiyorum’’ 2

Spor yorumcusu Ahmet Çakar BTV Youtube kanalından ayrılmasına karşın, Beyaz Tv'de Beyaz Futbol programına devam ediyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da Başkan Özbek müjdeyi verdi! G.Saray'da Başkan Özbek müjdeyi verdi!
Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladıFenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Beyaz TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Baroni Aykut Kocaman'ı gördü! Gözyaşları sel oldu...

Baroni Aykut Kocaman'ı gördü! Gözyaşları sel oldu...

Ahmet Çakar isyan etti! Hakkını helal etmedi...

Ahmet Çakar isyan etti! Hakkını helal etmedi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.