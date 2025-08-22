Ahmet Çakar BTV'den istifa etti! Ardından isyan etti... “Hakkımı helal etmiyorum’’

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar program yaptığı BTV Youtube kanalından ayrıldığını açıkladı. Kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmak durumunda kaldığını belirten Çakar, isyan etti.

‘‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM!’’

Resmi Twitter (X) hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.

BEYAZ TV DE DEVAM EDİYOR

Spor yorumcusu Ahmet Çakar BTV Youtube kanalından ayrılmasına karşın, Beyaz Tv'de Beyaz Futbol programına devam ediyor.