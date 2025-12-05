SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası gruplar ve fikstür şöyle oluştu.
A Grubu
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B Grubu
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa Futbol AŞ
C Grubu
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Galatasaray - Başakşehir
Fethiyespor - Galatasaray
Galatasaray - İstanbulspor
Alanyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Rizespor
Galatasaray-Başakşehir
Trabzonspor-Alanyaspor
Karagümrük-İstanbulspor
Boluspor-Fethiyespor
Samsunspor-Eyüpspor
Konyaspor-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Bodrum FK
Iğdır FK-Aliğa Futbol
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Kocaelispor-Erzurumspor
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Fethiyespor-Galatasaray
Başakşehir-Boluspor
İstanbulspor-Trabzonspor
Alanyaspor-Karagümrük
Aliağa Futbol-Samsunspor
Eyüpspor-Iğdır FK
Bodrum-FK-Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Fenerbahçe
Beşiktaş-Keçiörengücü
Erzurumspor-Çaykur Rizespor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Samsunspor-Bodrum FK
Konyaspor-Aliağa Futbol
Iğdır FK-Antalyaspor
Fenerbahçe-Erzurumspor
Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Keçiörengücü-Gaziantep FK
Kocaelispor-Beşiktaş
Galatasaray-İstanbulspor
Trabzonspor-Fethiyespor
Boluspor-Alanayaspor
Karagümrük-Başakşeihr
Gençlerbirliği-Eyüpspor
Antalyaspor-Samsunspor
Eyüpspor-Konyaspor
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Kocaelispor
Erzurumspor-Keçiörengücü
Alanyaspor-Galatasray
Başakşehir-Trabzonspor
Fethiyespor-Karagümrük
İstanbulspor-Boluspor
Antalyaspor-Samsunspor
Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.
