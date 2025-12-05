SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası gruplar ve fikstür şöyle oluştu.

A Grubu

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa Futbol AŞ

C Grubu

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı FK

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Galatasaray - Başakşehir

Fethiyespor - Galatasaray

Galatasaray - İstanbulspor

Alanyaspor - Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Erzurumspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor - Beşiktaş

Beşiktaş - Rizespor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ

1'NCİ HAFTA (23-25 ARALIK 2025)

Galatasaray-Başakşehir

Trabzonspor-Alanyaspor

Karagümrük-İstanbulspor

Boluspor-Fethiyespor

Samsunspor-Eyüpspor

Konyaspor-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Bodrum FK

Iğdır FK-Aliğa Futbol

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Kocaelispor-Erzurumspor

Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı FK

2'NCİ HAFTA (13-15 OCAK 2026)

Fethiyespor-Galatasaray

Başakşehir-Boluspor

İstanbulspor-Trabzonspor

Alanyaspor-Karagümrük

Aliağa Futbol-Samsunspor

Eyüpspor-Iğdır FK

Bodrum-FK-Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Fenerbahçe

Beşiktaş-Keçiörengücü

Erzurumspor-Çaykur Rizespor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Antalyaspor-Gençlerbirliği

3'NCÜ HAFTA (2-4 ŞUBAT 2026)

Samsunspor-Bodrum FK

Konyaspor-Aliağa Futbol

Iğdır FK-Antalyaspor

Fenerbahçe-Erzurumspor

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Keçiörengücü-Gaziantep FK

Kocaelispor-Beşiktaş

Galatasaray-İstanbulspor

Trabzonspor-Fethiyespor

Boluspor-Alanayaspor

Karagümrük-Başakşeihr

Gençlerbirliği-Eyüpspor

4'NCÜ HAFTA (2-4 MART 2026)

Antalyaspor-Samsunspor

Eyüpspor-Konyaspor

Aliağa Futbol-Gençlerbirliği

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Kocaelispor

Erzurumspor-Keçiörengücü

Alanyaspor-Galatasray

Başakşehir-Trabzonspor

Fethiyespor-Karagümrük

İstanbulspor-Boluspor

Antalyaspor-Samsunspor

İLK HAFTA DERBİ

Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

TAKIMLARIN YER ALDIĞI TORBALAR