SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi Riva'da gerçekleştirilen toplantıyla belli oldu. Kura çekiminin ilk haftası dev bir derbiye sahne olacakken birbirinden ilginç eşleşmeler gerçekleşti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası gruplar ve fikstür şöyle oluştu.

A Grubu

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa Futbol AŞ

C Grubu

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı FK

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

SON DAKİKA: Türkiye Kupası nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor un fikstürü 1

Galatasaray - Başakşehir
Fethiyespor - Galatasaray
Galatasaray - İstanbulspor
Alanyaspor - Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

SON DAKİKA: Türkiye Kupası nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor un fikstürü 2

Fenerbahçe - Beşiktaş
Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

SON DAKİKA: Türkiye Kupası nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor un fikstürü 3

Fenerbahçe - Beşiktaş
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Rizespor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ

1'NCİ HAFTA (23-25 ARALIK 2025)

Galatasaray-Başakşehir
Trabzonspor-Alanyaspor
Karagümrük-İstanbulspor
Boluspor-Fethiyespor
Samsunspor-Eyüpspor
Konyaspor-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Bodrum FK
Iğdır FK-Aliğa Futbol
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Kocaelispor-Erzurumspor
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı FK

2'NCİ HAFTA (13-15 OCAK 2026)

Fethiyespor-Galatasaray
Başakşehir-Boluspor
İstanbulspor-Trabzonspor
Alanyaspor-Karagümrük
Aliağa Futbol-Samsunspor
Eyüpspor-Iğdır FK
Bodrum-FK-Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Fenerbahçe
Beşiktaş-Keçiörengücü
Erzurumspor-Çaykur Rizespor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Antalyaspor-Gençlerbirliği

3'NCÜ HAFTA (2-4 ŞUBAT 2026)

Samsunspor-Bodrum FK
Konyaspor-Aliağa Futbol
Iğdır FK-Antalyaspor
Fenerbahçe-Erzurumspor
Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Keçiörengücü-Gaziantep FK
Kocaelispor-Beşiktaş
Galatasaray-İstanbulspor
Trabzonspor-Fethiyespor
Boluspor-Alanayaspor
Karagümrük-Başakşeihr
Gençlerbirliği-Eyüpspor

4'NCÜ HAFTA (2-4 MART 2026)

Antalyaspor-Samsunspor
Eyüpspor-Konyaspor
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Kocaelispor
Erzurumspor-Keçiörengücü
Alanyaspor-Galatasray
Başakşehir-Trabzonspor
Fethiyespor-Karagümrük
İstanbulspor-Boluspor
Antalyaspor-Samsunspor

İLK HAFTA DERBİ

SON DAKİKA: Türkiye Kupası nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor un fikstürü 4

Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

SON DAKİKA: Türkiye Kupası nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor un fikstürü 5

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

TAKIMLARIN YER ALDIĞI TORBALAR

SON DAKİKA: Türkiye Kupası nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor un fikstürü 6

  1. Torba: Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor
  2. Torba: Trabzonspor, Rizespor, Konyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Antalyaspor
  3. Torba: Kocaelispor, Gençlerbirliği, Karagümrük, Bodrumspor, İstanbulspor, Erzurumspor
  4. Torba: Boluspor, Iğdır FK, Keçiörengücü, Beyoğlu Yeniçarşı FK, Fethiyespor, Aliağa FK
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
