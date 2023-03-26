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Ahmet Çakar'dan Abdülkerim Bardakcı için olay iddia! 'A Milli Takım'da bir şey mi yaptılar?'

26.03.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti ve EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na 3 puanla başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un maçın ardından Abdülkerim Bardakcı ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan flaş bir değerlendirme geldi. Kadrodan 'baş ağrısı' nedeniyle çıkarılan Bardakcı için çarpıcı yorumlar yaptı. İşte detaylar...

Ahmet Çakar'dan Abdülkerim Bardakcı için olay iddia! 'A Milli Takım'da bir şey mi yaptılar?'

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıkan A Milli Takımımız, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve organizasyona 3 puanla başladı. Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı hakkında konuşan Kuntz, "Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Alman çalıştırıcının açıklamaları sonrası spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan Beyaz TV'de flaş yorumlar geldi.

İşte Çakar'ın Abdülkerim Bardakcı hakkındaki sözleri;

"MİLLİ TAKIMDA BİR ŞEY YAPTILAR"

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"Abdülkerim Bardakcı, geçen hafta Konya maçında sahaya çıktı. Milli takım kampına girdi, baş ağrısı falan diyerek gönderdiler çocuğu. Arkasından Galatasaray kampına çıktı. Mutlaka bu çocuğa milli takımda bir şey oldu. Takımda bir şey yaptılar bu çocuğa. Başka bir iş var burada."

"YAKINDA KOKUSU ÇIKAR"

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"Galatasaray - Karabağ maçı var. Demek ki Abdülkerim Bardakcı, Karabağ'a gidiyor. Abdülkerim ile milli takım kampında bir şey yaşandı. Yakında kokusu çıkar."

"EĞER ORUÇ İLE ALAKALIYSA..."

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"Abdülkerim Bardakcı, milli takım kampından gönderilmesine şaşırmış. Olayın işi oruç ile alakalıysa Kuntz'un bu ülkede 1 dakikalık yeri yok. Hamit Altıntop'un ise 2 dakikalık yeri yok."

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