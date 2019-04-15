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Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a eleştiri: Bunun adı görevi kötüye kullanmak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da Fenerbahçe Galatasaray derbisini yorumladı. Çakar, maçın hakemi Ali Palabıyık'a dair ifadeler de kullandı.

Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a eleştiri: Bunun adı görevi kötüye kullanmak

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimini eleştirdi.

AHMET ÇAKAR'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Eljif’in golünden önce Feghouli’nin faul pozisyonunu kaçırdın, hakem hatası, formsuzluk...Hepimiz yaşadık. VAR’a neden gitmedin? VAR’a giderse golü iptal edeceğini, Fenerbahçe’ye VAR ile verdiği ikinci kara olacağını biliyor. Bunun adı görevi kötüye kullanmak. Ali Palabıyık ile ilgili çok ciddi soru işaretleri var! Bu gece sahada tezgah vardı. Ali Palabıyık’ın kendine güveni, hayata güveni yok. Geçmişi sıkıntılı geçmiş. Bu akşam Galatasaray’ı boğdunuz. Mehmet Topal’ın Diagne’ye hareketi faul değil."

"Marcao ve Luyindama ile ilgili kararların hepsi doğruydu. Bu gece VAR olmasa ağzımı açmam. Hakem hatası der geçerim. Bak denildiği halde VAR'a gidilmemesi çok ciddi şaibe sokmuştur. Bu işte bir entrika, pislik var. VAR olmasa bu problem değil. Ali Palabıyık'ı hiç tanımam. Feghouli'ye yapılan hareket çok açık faul. VAR ile konuştuktan sonra gitmiyorsa bunun iki açıklaması olur; ağır korkaklık ya da talimat."

"Mehmet Topal olayı bana göre direkt kırmızı değil. Bana göre ikinci sarıdan kırmızı kart olabilirdi. Diagne ve Topal'ın pozisyonu kesinlikle penaltı değil. Ali Palabıyık Feghouli pozisyonunun faul olduğunu biliyor vermedi. Albayrak’ı dinledim. Bunlara inanmıyorum. Türk futbolundaki birçok insan ve Albayrak Başakşehir’in şampiyon yapılacağına inanıyor. Başakşehir bulunduğu yeri hak ediyor. Bugün hakem adam olsaydı, Galatasaray ve Başakşehir arasındaki puan farkı üçe düşecekti. Abdürrahim Albayrak, bildiklerini şimdi söylesene. Başakşehir’in hakemlerin itelemesiyle burada olduğunu söyleyemem. Kötü bir kadrosu olduğunu da söyleyemem."


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sen bi git bikinileri önce giy sonra maçı konuş
Çakar, ertoş ve sinan yalakaları fener sizinde elinize verdi haydarı tüm cinconluların eline verdiği gibi...
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