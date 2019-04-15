Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a eleştiri: Bunun adı görevi kötüye kullanmak

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimini eleştirdi.

AHMET ÇAKAR'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Eljif’in golünden önce Feghouli’nin faul pozisyonunu kaçırdın, hakem hatası, formsuzluk...Hepimiz yaşadık. VAR’a neden gitmedin? VAR’a giderse golü iptal edeceğini, Fenerbahçe’ye VAR ile verdiği ikinci kara olacağını biliyor. Bunun adı görevi kötüye kullanmak. Ali Palabıyık ile ilgili çok ciddi soru işaretleri var! Bu gece sahada tezgah vardı. Ali Palabıyık’ın kendine güveni, hayata güveni yok. Geçmişi sıkıntılı geçmiş. Bu akşam Galatasaray’ı boğdunuz. Mehmet Topal’ın Diagne’ye hareketi faul değil."

"Marcao ve Luyindama ile ilgili kararların hepsi doğruydu. Bu gece VAR olmasa ağzımı açmam. Hakem hatası der geçerim. Bak denildiği halde VAR'a gidilmemesi çok ciddi şaibe sokmuştur. Bu işte bir entrika, pislik var. VAR olmasa bu problem değil. Ali Palabıyık'ı hiç tanımam. Feghouli'ye yapılan hareket çok açık faul. VAR ile konuştuktan sonra gitmiyorsa bunun iki açıklaması olur; ağır korkaklık ya da talimat."