Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan Arda Turan'la ilgili çarpıcı açıklamalar... Ahmet Çakar, bir eğlence mekanında kavga ettiği şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran ve daha sonra şarkıcının tedavi olduğu hastaneye silahla giderek ateş eden Arda Turan için çok ağır yorumlarda bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın Beyaz Futbol programında Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklama...

Rüzgara göre dönüyorsun. İki lafından biri adamlık, delikanlılık. İki lafından biri din, Allah. İki lafından biri din, vatan. Bunları niye yapıyorsun, biliyor musun? Türk halkına iyi geliyor. Türk halkına iyi geliyor. Çünkü bunlar şerefli, mukaddes kavramlar... Din, Allah, bayrak, ezan, vatan... Secdeye varmak golden sonra... Efendim Umre'ye gidip görüntü vermek. Mesela ben Umre'ye gitsem, hayatta görüntü vermem. Utanırım. Niye utanırım biliyor musun? Bu insanlara bir duygu sömürüsüdür. 'Görmediniz mi ben de güzel bir müslüman'ım demektir. Bunları yapıyorsun, sonra gecenin üçünde alkollü mekanda. Muhtemelen alkollüsün. Evde 9 aylık hamile karını bırakıp, geliyorsun. Sonrasını bilmem. Berkay'ın hanımına iş oluyor musun, sulanıyor musun? Bunu bilmem. Çünkü diyorsun ki sen ben sulanmadım, Berkay'ın hanımı da diyor ki 'Evli olmasaydım, seni bırakmazdım' falan gibilerinden bir evlilik adına sulanma eylemi. Bunun hangisi olduğunu bilmem ama ondan sonra Türk Ceza Kanunu'na aykırı birçok eylemi yaklaşık iki saat içinde yapıyorsun. Sen milli futbolcusun, bir adama kafa atıyorsun ya. Amerika'da falan bir adama kafa attığın an Trump olsa tutuklanırsın. Hem de yere yatırırlar, kelepçeyi arkadan bağlarlar. Kafanı eğerler o siyahi polisler 150 kilo, kafası sokarkar içeri.