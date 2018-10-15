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Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.10.2018 09:24 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a olay sözler! Spor yorumcusu Ahmet Çakar, bir eğlence mekanında kavga ettiği şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran ve daha sonra şarkıcının tedavi olduğu hastaneye silahla giderek ateş eden Arda Turan için çok ağır yorumlarda bulundu. Arda'nın insanlara din, Allah, bayrak, ezan sözleriyle duygu sömürüsü yaptığını söyleyen Ahmet Çakar, "Kimsin lan sen! Sen kendini dokunulmaz zannediyorsun. Alkol senin futbol hayatını ve adamlığını bitirdi" ifadelerini kullandı.

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan Arda Turan'la ilgili çarpıcı açıklamalar... Ahmet Çakar, bir eğlence mekanında kavga ettiği şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran ve daha sonra şarkıcının tedavi olduğu hastaneye silahla giderek ateş eden Arda Turan için çok ağır yorumlarda bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın Beyaz Futbol programında Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklama...

Rüzgara göre dönüyorsun. İki lafından biri adamlık, delikanlılık. İki lafından biri din, Allah. İki lafından biri din, vatan. Bunları niye yapıyorsun, biliyor musun? Türk halkına iyi geliyor. Türk halkına iyi geliyor. Çünkü bunlar şerefli, mukaddes kavramlar... Din, Allah, bayrak, ezan, vatan... Secdeye varmak golden sonra... Efendim Umre'ye gidip görüntü vermek. Mesela ben Umre'ye gitsem, hayatta görüntü vermem. Utanırım. Niye utanırım biliyor musun? Bu insanlara bir duygu sömürüsüdür. 'Görmediniz mi ben de güzel bir müslüman'ım demektir. Bunları yapıyorsun, sonra gecenin üçünde alkollü mekanda. Muhtemelen alkollüsün. Evde 9 aylık hamile karını bırakıp, geliyorsun. Sonrasını bilmem. Berkay'ın hanımına iş oluyor musun, sulanıyor musun? Bunu bilmem. Çünkü diyorsun ki sen ben sulanmadım, Berkay'ın hanımı da diyor ki 'Evli olmasaydım, seni bırakmazdım' falan gibilerinden bir evlilik adına sulanma eylemi. Bunun hangisi olduğunu bilmem ama ondan sonra Türk Ceza Kanunu'na aykırı birçok eylemi yaklaşık iki saat içinde yapıyorsun. Sen milli futbolcusun, bir adama kafa atıyorsun ya. Amerika'da falan bir adama kafa attığın an Trump olsa tutuklanırsın. Hem de yere yatırırlar, kelepçeyi arkadan bağlarlar. Kafanı eğerler o siyahi polisler 150 kilo, kafası sokarkar içeri.

Peki... Burada bazı soru işaretleri var. Bir de yalan söylüyorsun Arda. Kimsin lan sen! Sen kimsin ya! Ha adam bıçakla üzerine gelir, nefsi müdafaa yaparsın bunu anlarım. Bu zaten kanunen de suç değildir, kendini koruduğun için bu nefsi müdafaaya girebilir. Kimsin, nesin biliyor musun? Kendini dokunulmaz zannediyorsun. Arkanda o var, bu var. Her türlü siyasetçiyi tanırım, kulüpçüyü, televizyoncuyu tanırım. Ağır abileri tanırım. Kafayı koydun, çünkü niye biliyor musun? Normalde koymazdın. Şu alkol var ya senin futbol hayatını ve adamlığını bitirdi" ifadelerini kullandı.


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ahmet çakar arda turan başakşehir Berkay

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