Ahmet Çakar'dan Arda Turan için şoke eden tweetler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Arda Turan ise Berkay kavgası sonrası attığı tweetlerle sosyal medyada olay oldu.
"DELİKANLILIĞIN KİTABINDA EVLİ KADINLARA SARKMAK DA VARMIŞ"
Çakar, Arda Turan için sosyal medya hesabından "Allah cezanı versin Arda,yine .... Hep adamlıktan söz ederdin , ben delikanlıyım derdin ya. Demek adamlık ve delikanlılığın kitabında evli kadınlara sarkmak da varmış..." yorumunu yazdı.
"SİZDEN UTANIYORUM"
Ahmet Çakar, Berkay için ise, "Eeee Berkay efendi. Etme bulma dünyası. Çalarsan komşunun kapısını ,birgün çalarlar kapını. İkiniz de aynısınız. Sıkıştınız mı utanmadan din ,Allah,vatan millet laflarına sığınırsınız Ama her türlü rezilliği yaparsınız Sizden utanıyorum." ifadelerini kullandı.
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