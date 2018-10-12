SPOR

Ahmet Çakar'dan Arda Turan için şoke eden tweetler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Berkay ile Arda kavgası sonrası attığı tweetlerle olay oldu. Ahmet Çakar, Arda Turan için 'Demek delikanlılığın kitabında evli kadınlara sarkmak da varmış' ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Arda Turan için şoke eden tweetler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Arda Turan ise Berkay kavgası sonrası attığı tweetlerle sosyal medyada olay oldu.

"DELİKANLILIĞIN KİTABINDA EVLİ KADINLARA SARKMAK DA VARMIŞ"

Çakar, Arda Turan için sosyal medya hesabından "Allah cezanı versin Arda,yine .... Hep adamlıktan söz ederdin , ben delikanlıyım derdin ya. Demek adamlık ve delikanlılığın kitabında evli kadınlara sarkmak da varmış..." yorumunu yazdı.

"SİZDEN UTANIYORUM"

Ahmet Çakar, Berkay için ise, "Eeee Berkay efendi. Etme bulma dünyası. Çalarsan komşunun kapısını ,birgün çalarlar kapını. İkiniz de aynısınız. Sıkıştınız mı utanmadan din ,Allah,vatan millet laflarına sığınırsınız Ama her türlü rezilliği yaparsınız Sizden utanıyorum." ifadelerini kullandı.

fft16_mf12519820

fft16_mf12519821

PARTNERYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzıYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzı
Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?
Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktıArda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan ahmet çakar

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Cengiz Ünder ile Bayern Münih dışında Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edildi

Cengiz Ünder ile Bayern Münih dışında Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edildi

Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap

Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Çakar'dan Arda Turan için şoke eden tweetler

Ahmet Çakar'dan Arda Turan için şoke eden tweetler

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

Arda Turan bu kadar olmaz dedirtti

Arda Turan bu kadar olmaz dedirtti

Arda Turan 10 maçlık cezasını tamamladı

Arda Turan 10 maçlık cezasını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.