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Ahmet Çakar'dan dikkat çeken tweet: Hakkınızı helal edin

17.03.2021 22:55 | Son Güncelleme:
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Ahmet Çakar'dan dikkat çeken tweet: Hakkınızı helal edin

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ahmet Çakar, yorumculuk yaptığı programda faal bir hakemle görüştüğünü ve hakemin kendisine “Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar” dediğini iddia etmiş ve bunu birkaç programda daha dile getirmişti.

"BANA İŞKENCE YAPSALAR BİLE..."

Çakar'ın açıklamaları sonrasında Fenerbahçe, TFF'den iddiaların araştırılması ve sonuçların kamuoyuna duyurulması talebinde bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin bu çağrısı sonrasında Çakar, sosyal medya hesabından, "Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem" demişti.

Son olarak dün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ahmet Çakar’ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

TSQ

Ahmet Çakar, bugün Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Çakar, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çakar'ın bu paylaşımını neden yaptığı bilinmezliğini koruyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
akıllının bi tanesi kuyuya bi taş atmış....çakar bunu hep yapıyor gizemlerin adamı...

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