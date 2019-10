Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e imalı tweet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray dün gece evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. İspanyol devi Real, Kroos'un 18. dakikada attığı gole sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Maç sonrasında spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar attığı sosyal medyayı salladı. Çakar, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in efsane olmuş sözü 'what can i do sometimes??' mesajını paylaştı. Bazı taraftarlar Ahmet Çakar'a tepki gösterirken bazı taraftarlar ise beğeni yağmuruna tuttu.