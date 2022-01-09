SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e olay suçlama! "Bunun adı hayal kırıklığı falan değil, bunun adı..."

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e olay suçlama! "Bunun adı hayal kırıklığı falan değil, bunun adı..."

09.01.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildi ve kötü gidişi sürdürdü. Sabah gazetesindeki köşesinde karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, sarı-kırmızılı takımı adeta yerden yere vurdu. Çakar yazısında, "Bunun adı hayal kırıklığı filan değil, bunun adı milyonlarca Euro harcanıp alınmış sözüm ona genç oyuncuların gelecek vadettiği yalanıyla bu senenin ziyan olması..." dedi.

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e olay suçlama! "Bunun adı hayal kırıklığı falan değil, bunun adı..."
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 2. yarısına Giresunspor mağlubiyetiyle başlarken yine tüm eleştiri oklarının hedefi haline geldiler. Sabah gazetesinde, "Eyyam yok!" başlıklı bir yazı kaleme alan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'a sert eleştirilerde bulunurken mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'den övgüyle bahsetti.

"KOSKOCA GALATASARAY'IN SADECE 2 POZİSYONU VAR"

Galatasaray'ın yavaş yavaş düşme potasına ilerlediğini yazan Ahmet Çakar, "Bunun adı hayal kırıklığı filan değil, bunun adı milyonlarca euro harcanıp alınmış sözüm ona genç oyuncuların gelecek vadettiği yalanıyla bu senenin ziyan olması... Kupada Denizli'ye eleniyorlar, bir tek Avrupa'ya bel bağlamış durumdalar. Koskoca Galatasaray'ın sadece iki tane Halil'le yakaladığı pozisyon var hepsi bu." dedi.

"HAKEMİ ÇOK BEĞENDİM"

Karşılaşmanın hakemini öven Çakar, "Oyun genelinde çok beğendim. Asla objektifliğinden taviz vermedi, eyyam yapmadı. Bence tek hatası Barış Alper'in ceza alanına girerken ama hemen dışında boynundan itilerek durdurulmasıydı. Ama bu pozisyon dışında hakem için söylenecek kötü bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın sen Cengiz! Sosyal medyada paylaşmayan kalmadıNe yaptın sen Cengiz! Sosyal medyada paylaşmayan kalmadı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Cicaldau'dan ilginç açıklamaCicaldau'dan ilginç açıklama
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Ahmet Çakar Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Canlı yayında gergin anlar! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na 'Siz bir oyun kurmuşsunuz...'

Son dakika: Canlı yayında gergin anlar! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na 'Siz bir oyun kurmuşsunuz...'

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Milyonları ilgilendiriyor! KDV için çalışmalar başladı

Milyonları ilgilendiriyor! KDV için çalışmalar başladı

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Fatih Terim'den taraftara mesaj

Fatih Terim'den taraftara mesaj

Emre Mor attı, sosyal medya yıkıldı! İlk kez...

Emre Mor attı, sosyal medya yıkıldı! İlk kez...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.