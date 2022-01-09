Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e olay suçlama! "Bunun adı hayal kırıklığı falan değil, bunun adı..."

Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 2. yarısına Giresunspor mağlubiyetiyle başlarken yine tüm eleştiri oklarının hedefi haline geldiler. Sabah gazetesinde, "Eyyam yok!" başlıklı bir yazı kaleme alan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'a sert eleştirilerde bulunurken mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'den övgüyle bahsetti.

"KOSKOCA GALATASARAY'IN SADECE 2 POZİSYONU VAR"

Galatasaray'ın yavaş yavaş düşme potasına ilerlediğini yazan Ahmet Çakar, "Bunun adı hayal kırıklığı filan değil, bunun adı milyonlarca euro harcanıp alınmış sözüm ona genç oyuncuların gelecek vadettiği yalanıyla bu senenin ziyan olması... Kupada Denizli'ye eleniyorlar, bir tek Avrupa'ya bel bağlamış durumdalar. Koskoca Galatasaray'ın sadece iki tane Halil'le yakaladığı pozisyon var hepsi bu." dedi.

"HAKEMİ ÇOK BEĞENDİM"

Karşılaşmanın hakemini öven Çakar, "Oyun genelinde çok beğendim. Asla objektifliğinden taviz vermedi, eyyam yapmadı. Bence tek hatası Barış Alper'in ceza alanına girerken ama hemen dışında boynundan itilerek durdurulmasıydı. Ama bu pozisyon dışında hakem için söylenecek kötü bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.



