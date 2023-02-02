Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay iddia! ''Galatasaray ile barışmak için...''

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY İDDİA! ''GALATASARAY İLE BARIŞMAK İÇİN...''

Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çakar, "Ali Palabıyık, başta sen ve bazı Türk hakemleri ve bir kısım VAR çocukları... Hepiniz hokkabazsınız. Bak Palabıyık Ali, sırf Galatasaray ile barışmak ve kendini affettirmek için Fenerbahçe'yi yedin. Batshuayi ve Samet'e yapılan bariz penaltıları görmene rağmen vermedin. Yazık çok yazık." dedi.

