SPOR

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Şenol Güneş göndermesi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.05.2018 23:45 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig, Türkiye Kupası ve THY Euroleague'de ikinci olan Fenerbahçeliler'i kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ahmet Çakar, "Basketbol maçında Şenol Güneş’e gönderme yapmak için kafasını saran arkadaşlara sesleniyorum. Bu akşam nerenizi saracaksınız?" dedi

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Şenol Güneş göndermesi!

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Çakar'ın yorumları şu şekilde;

"Lig, Türkiye Kupası ve Euroleague'de ikinci olan Fenerbahçe kulübünü kutluyorum. Alma Şenol Güneş’in ahını, kupada, ligde basketbolda ikincilik olarak çıkar. Basketbol maçında Şenol Güneş’e gönderme yapmak için kafasını saran arkadaşlara sesleniyorum. Bu akşam nerenizi saracaksınız?” dedi.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Aykut Kocaman Kuyt'ın jübilesinde Liverpool'un başına geçecekAykut Kocaman Kuyt'ın jübilesinde Liverpool'un başına geçecek
Fenerbahçe kupaya hasretFenerbahçe kupaya hasret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet çakar Fenerbahçe THY Euroleague türkiye kupası şenol güneş süper lig

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

Aleyna Tilki ile Bafetimbi Gomis bir araya geldi!

Aleyna Tilki ile Bafetimbi Gomis bir araya geldi!

Demba Ba Beşiktaş'ta!

Demba Ba Beşiktaş'ta!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Tarık Çamdal ıslıklandı!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Tarık Çamdal ıslıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Şenol Güneş göndermesi!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Şenol Güneş göndermesi!

Aykut Kocaman Kuyt'ın jübilesinde Liverpool'un başına geçecek

Aykut Kocaman Kuyt'ın jübilesinde Liverpool'un başına geçecek

Fenerbahçe kupaya hasret

Fenerbahçe kupaya hasret

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!

'Göztepe gol attı' diyen Fenerbahçe taraftarı Ülker Stadı'nda tartaklandı!

'Göztepe gol attı' diyen Fenerbahçe taraftarı Ülker Stadı'nda tartaklandı!

Fenerbahçe taraftarından 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratı!

Fenerbahçe taraftarından 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.