Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Şenol Güneş göndermesi!

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Çakar'ın yorumları şu şekilde;

"Lig, Türkiye Kupası ve Euroleague'de ikinci olan Fenerbahçe kulübünü kutluyorum. Alma Şenol Güneş’in ahını, kupada, ligde basketbolda ikincilik olarak çıkar. Basketbol maçında Şenol Güneş’e gönderme yapmak için kafasını saran arkadaşlara sesleniyorum. Bu akşam nerenizi saracaksınız?” dedi.

