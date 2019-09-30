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Ahmet Çakar'dan Fikret Orman'a soru: Neden istifa etmedin?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.09.2019 12:24 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından Fikret Orman'ı istifa kararı sebebiyle eleştirdi.

Ahmet Çakar, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beyaz TV'de yorumlarda bulundu.

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"BENİ TATMİN EDEMEZSİN"

Fikret Orman'ın istifa kararını eleştiren Ahmet Çakar, "Aynı filmi ben Beşiktaş'ta bir kez daha gördüm, Serdar Bilgili… 12 sene sonra bu senaryoyu Fikret Orman'da da gördüm. Sosyal medyada on tane adam sana ağır eleştiride bulundu diye istifa edersen beni tatmin edemezsin" dedi.

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"NEDEN İSTİFA ETMEDİN?"

Kötü sonuçların bir sorumlusu olduğunu vurgulayan Çakar, "Fikret Orman, neden geçen sene taraftarlar 'Paralar nerde?' diye bağırdığında istifa etmedin? Bunun sorumlusu Fikret Orman'dır diyemem. Abdullah Avcı hiç diyemem ama ortada bir fatura vardır" şeklinde konuştu.

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