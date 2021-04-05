Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Şampiyonluklar Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Son günlerde 1959 öncesi şampiyonluklar konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Fenerbahçe, 1959 öncesi elde ettiği 9 şampiyonluğun tescilini isterken Galatasaray bu şampiyonlukların ulusal bazda kazanılmadığı görüşünü savunarak Fenerbahçe'nin talebini reddetti.

Fenerbahçe konuyu TFF'ye taşıyarak 1959 öncesi şampiyonluklar için resmi başvuruda bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir konuya ilişkin, "Yakında kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1959 öncesindeki şampiyonluklar için tartışma sürerken, Ahmet Çakar dikkat çeken bir öneride bulundu. Çakar, Galatasaray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA Kupası şampiyonluğunu simgeleyen bir sembol olması gerektiğini belirtti.

''FENERBAHÇE 5 YILDIZ TAKABİLİR''

Beyaz TV'de konuşan Çakar, "Şampiyonluklarla ilgili bir önerim var. UEFA veya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuş takımda yıldızın yanına bir simge olmalı. Fenerbahçe 5 yıldız takabilir. Galatasaray'ın 4 yıldızının üzerine, çok daha etkili, vurucu, farklı renkte bir simge, Avrupa şampiyonluğunu simgeleyecek bir simge olmalı." şeklinde konuştu.

''1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN"

Ahmet Çakar, 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili flaş bir iddiada bulunarak "Bu arada Federasyon kararını vermiş Fenerbahçe'ye 1959 öncesi şampiyonlukları hayırlı olsun" mesajını verdi.



