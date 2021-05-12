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Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

12.05.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş sahasında Karagümrük'e, Fenerbahçe ise Sivasspor'a mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Galatasaray ise deplasmanda Denizlispor'u mağlup ederek hem 2. sıraya yükseldi hem de lider Beşiktaş ile puanını eşitleyerek şampiyonluk umudunu sürdürdü. Sabah Sporu yazarı Ahmet Çakar, bugünkü köşesinde şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'in zirve yarışısını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için yazdığı yazı sosyal medyada çok konuşuldu.

Sözlerine Fenerbahçe'nin şampiyonluğu büyük ihtimalle kaybettiği ile başlayan Çakar, "Peki kim şampiyon olacak? İşte bu sorunun cevabı çok zor. İddia ediyorum, tüm bu hafta benim de hakemlik yaptığım yıllar olan Zalad'lı yıllar konuşulacak. Aradaki averaj farkı 2, fakat fazla gol atan Beşiktaş. Dolasıyla Beşiktaş İzmir'de Göztepe'ye karşı kazandığında, Galatasaray'ın Malatya'yı Beşiktaş'tan 3 gol fazla atarak yenme zorunluluğu var. Kolay mı? Değil ama zor da değil. Maç İstanbul'da ve rakip ununu sermiş Malatyaspor. Bekleyeceğiz, izleyeceğiz.. Tüm Sabah okurlarına bol Zalad'lı haftalar diliyorum." ifadelerini kullandı.


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Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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