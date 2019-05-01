Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'ye eleştiri

Konyaspor ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar, Diagne'nin performansını değerlendirdi. Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Diagne'nin Galatasaray ayarında bir futbolcu olmadığını söyledi.

"EREN 3 TANE DIAGNE EDER"

Ahmet Çakar, "Galatasaray şampiyıon olmayacaksa Diagne yüzünden olmayacak. Diagne kötü bir oyuncu, Diagne büyük hedeflerin oyuncusu değil. Eren Derdiyok, iyi bir Eren, 3 tane Diagne eder" dedi.

"EREN ÇOK RAHAT ATARDI"

Ahmet Çakar, Diagne eleştirilerini, "Diagne'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda Eren çok rahat golü atardı. O topu ağlara gönderirdi. 90 dakikaya baktığımızda tek önemli pozisyon Diagne'nin belli oranda kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldığı an. Fakat Diagne isterse 150 gol atsın, isterse 10 yıl arka arkaya gol kralı olsun asla Galatasaray'ın golcüsü değil. Vuruş tekniği yok, topla çabukluğu yok, oyun zekası az." ifadeleriyle tamamladı.

