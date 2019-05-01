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Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'ye eleştiri

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2019 08:01 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar, Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılıların golcüsü Mbaye Diagne'yi eleştirdi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'ye eleştiri

Konyaspor ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar, Diagne'nin performansını değerlendirdi. Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Diagne'nin Galatasaray ayarında bir futbolcu olmadığını söyledi.

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"EREN 3 TANE DIAGNE EDER"

Ahmet Çakar, "Galatasaray şampiyıon olmayacaksa Diagne yüzünden olmayacak. Diagne kötü bir oyuncu, Diagne büyük hedeflerin oyuncusu değil. Eren Derdiyok, iyi bir Eren, 3 tane Diagne eder" dedi.

"EREN ÇOK RAHAT ATARDI"

Ahmet Çakar, Diagne eleştirilerini, "Diagne'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda Eren çok rahat golü atardı. O topu ağlara gönderirdi. 90 dakikaya baktığımızda tek önemli pozisyon Diagne'nin belli oranda kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldığı an. Fakat Diagne isterse 150 gol atsın, isterse 10 yıl arka arkaya gol kralı olsun asla Galatasaray'ın golcüsü değil. Vuruş tekniği yok, topla çabukluğu yok, oyun zekası az." ifadeleriyle tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Diagne Galatasaray Spor Toto Süper Lig konyaspor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kesinlikle doğru.
Çok haklı katılıyorum 5 para etmez geri zekalı bir futbolcu mahalle takımında oynar ancak yazık buna 10 milyon euro ödedik vallaa kimse almaz patladı elimizde
Hayret!!! İlk defa doğru söylemiş.
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